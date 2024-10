On est montés à bord de la Skoda Elroq électrique : moins de 30 000 € et un format inédit chez Volkswagen

Skoda vient de dévoiler sa nouvelle voiture 100 % électrique : l’Elroq. Il s’agit en fait d’une Volkswagen ID.3 au format SUV, avec un prix d’appel alléchant, à moins de 30 000 euros avec le bonus écologique. On a pu monter à bord, et on vous livre nos premières impressions.

Skoda Elroq

En juillet dernier, nous avions pu tester la future Skoda Elroq à Amsterdam, mais avec un lourd camouflage. Impossible alors de se faire un avis sur le design de la voiture. À l’intérieur, le système d’infodivertissement n’était pas finalisé. La bonne nouvelle, c’est que Skoda vient de lever le voile sur toutes les informations techniques et le design de l’Elroq.

De notre côté, nous avons pu monter à bord de la voiture, en statique, pour nous faire un avis sur son habitacle, mais aussi son design. Puisque nous avons enfin pu la voir sans camouflage, avec sa jolie robe verte du plus bel effet.

Fiche technique : du Volkswagen

Modèle Skoda Elroq Catégorie SUV Puissance (chevaux) 285 chevaux 0 à 100km/h 6 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 180 km/h Taille de l’écran principal 13 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Longueur 4,488 m Fiche produit

Commençons par une rapide présentation : la Skoda Elroq repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Il s’agit ici clairement d’une Volkswagen ID.3 SUV (qui n’existe pas encore) mais conçue par Skoda. La longueur est de 4,488 mètres, avec une hauteur de 1,654 mètre et une largeur de 1,884 mètre. Un SUV plutôt compact en somme. L’empattement de 2,765 mètres laisse présager un espace confortable à bord, ce que nous allons voir par la suite.

Design : une nouvelle Skoda

Niveau design, la Skoda Elroq ne ressemble clairement pas à une voiture électrique Volkswagen. C’est d’ailleurs le premier modèle du constructeur tchèque à inaugurer le nouveau design Modern Solid. Et il faut dire que c’est vraiment réussi.

Skoda Elroq

La face avant délaisse la signature visuelle des précédentes créations de Skoda, avec une calandre beaucoup plus fine (et toujours pleine), marquée par une signature lumineuse à LED qui permet de reconnaître l’auto du premier coup d’œil. Les entrées d’air latérales apportent du dynamisme à l’ensemble.

Vu de côté et de l’arrière, la filiation avec les autres modèles Skoda est davantage marquée. On peut apercevoir un mini Skoda Enyaq selon les angles, et c’est, encore une fois, plutôt réussi. L’arrière est plus traditionnel que l’avant, avec toutefois un becquet et un diffuseur qui rendent le dessin plus dynamique.

Habitacle : des rangements et de l’espace

La Skoda Elroq a beau être un SUV compact de segment C, l’espace à bord n’a pas été délaissé. Surtout que le constructeur tchèque a intégré des astuces qu’on connaît déjà sur certains de ses modèles. Des exemples : un filet sous la tablette du coffre, pour ranger les câbles, la présence d’un gratte givre rangé dans le hayon ou encore l’espace laissé dans la portière conducteur pour ranger un parapluie.

Les rangements à bords sont nombreux (48 litres), avec une vaste console centrale flottante, permettant de placer des affaires en dessous. À l’arrière, il est possible d’insérer, à la place du tunnel de transmission, une seconde console centrale. Pratique pour ranger des affaires, et profiter de deux porte-gobelets supplémentaires, en plus des deux présents à l’avant.

À l’avant, on ne manque pas de place et la position de conduite est agréable. On peut enchaîner les kilomètres sans se plaindre. À l’arrière, deux adultes peuvent prendre place sans problème. La place du milieu est un peu plus anecdotique, car son confort est plus sommaire. Mais elle est totalement utilisable, à condition de retirer la console centrale arrière en accessoire.

La climatisation trois zones est présente, permettant de régler une température différente pour les passagers à l’arrière. On apprécie aussi les rideaux intégrés aux portières, pour se protéger du soleil à l’arrière. Ou encore le double rangement intégré aux sièges avant pour les passagers arrière.

Et du côté du coffre, bonne surprise, on a le droit à 470 litres de rangement, qui peut passer à 1 580 litres lorsqu’on rabat les sièges à l’arrière.

Interface et aides à la conduite

Nous n’avons malheureusement pas pu « jouer » avec le système d’infodivertissement de la Skoda Elroq. En cause : un OS pas encore finalisé, mais qui le sera dans les prochaines semaines.

Celui-ci reprend l’écran de 13 pouces de Volkswagen, avec la toute nouvelle interface utilisateur, plus simple à utiliser que par le passé, qu’on retrouve aussi sur les nouveaux Enyaq, Superb et Kodiaq. Surtout, on a désormais quatre boutons physiques sous l’écran, permettant d’avoir un accès rapide aux aides à la conduite, aux mode de conduite, aux fonctions de parking et à la climatisation.

En option, on a le droit à un affichage tête haute qu’on avait pu un peu tester lors de l’essai routier de la version camouflée. Une bonne surprise sur une voiture de ce segment alors que Tesla ne veut toujours pas intégrer ce système pratique dans ses voitures.

La Skoda Elroq fait également le plein d’aides à la conduite, avec notamment la conduite semi-autonome de niveau 2 et le Remote Park Assist. Cela permet de contrôler sa voiture grâce à son smartphone, en étant à l’extérieur de celle-ci. Il suffit d’être à moins de quatre mètres du véhicule. Pratique pour accéder à des places de parking très étroites par exemple. Ou pour amuser la galerie.

Batterie, autonomie et recharge

Un rapide mot sur la partie motorisation : la Skoda Elroq sera disponible en trois versions : 50 (170 ch et 55 kWh), 60 (204 ch et 63 kWh) et 85 (285 ch et 82 kWh). Dans le futur, une version 85x est prévue, reprenant la base de la 85, mais avec deux moteurs.

L’autonomie sur le cycle mixte WLTP varie de 350 à 560 km selon les versions. Quant à la recharge, il est possible de passer de 10 à 80 % en 25 ou 28 minutes selon la taille de la batterie.

Prix, disponibilité et concurrence

La Skoda Elroq sera disponible à la commande dès le 2 octobre 2024. Le prix d’appel est de 33 300 euros en France, pour la version 50 en finition City. En version 60, il faudra compter 36 620 euros en finition Element, 38 390 euros en finition Clever et 40 230 euros en version Plus. En haut de la gamme, on a la version 85, à 42 470 euros en finition Clever et 44 430 euros en finition Plus.

Les versions 85x et la finition Sportline seront disponibles un peu plus tard, en 2025. Les premières livraisons des modèles déjà disponibles à la commande sont attendues pour le premier trimestre 2025.

La Skoda Elroq devrait bien évidemment être éligible au bonus écologique de 4 000 euros, voire 7 000 euros selon les revenus. De quoi réduire drastiquement le prix de cette voiture électrique.

Du côté de la concurrence, on peut citer les Peugeot e-2008, Volvo EX30, Cupra Born ou encore Fiat 600e et Jeep Avenger.

Notre premier avis

Avec cet Elroq, Skoda peut clairement augmenter le nombre de voitures électriques vendues à travers l’Europe. Ce SUV compact est réellement le format dont sont friands les consommateurs européens. Une voiture relativement compacte, aussi bien à l’aise en ville que sur longs trajets. Un modèle qui manquait franchement au catalogue du constructeur tchèque.

Surtout, elle est plus pratique qu’une Volkswagen ID.3, et moins chère. Enfin, pas si sûr. On sait en effet que Volkswagen travaille actuellement à réduire le prix de son ID.3 en Europe. Elle l’a déjà fait en Allemagne, à moins de 30 000 euros. Et ça devrait bientôt être le cas en France.

Pour se faire un avis définitif, il faudra bien évidemment un test en bon et due forme, qui devrait arriver dans les prochains mois sur Survoltés.