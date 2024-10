Moustache lance unouveau VTT électrique hautes performances boosté par le dernier moteur Bosch

Muni du moteur Bosch CX dernier cri, le plus performant des VTTAE vosgien all-mountain, le Moustache Samedi 29 GAME, déploie de nouveaux arguments au travers de deux modèles alléchants. Présentation.

Source : Moustache Bikes

Pionnier français dans le vélo électrique haut de gamme, Moustache Bikes ne cesse d’étendre son périmètre d’action. Après son cargo électrique Lundi 20, l’excellent VTC tout suspendu J à cadre ouvert et même un tandem, la firme vosgienne revient à ses premiers amours, le VTTAE.

Son trail Samedi 29 venait déjà chapeauter la gamme composée du hardtail Samedi 26/27 Off, du polyvalent Weekend FS, et de l’entrée de gamme all-mountain Samedi 27 Wide. Pour donner un grand frère encore plus acéré à ce dernier, le Samedi 29 GAME se renouvelle. C’est aussi un moyen pour Moustache de monter en puissance, pour se frotter aux spécialistes du VTT électrique.

Le Moustache Samedi 29 compose ses GAME

Pour ce faire, un tout nouveau cadre aluminium est de mise : il est original car doté d’un tube diagonal fermé, mais il laisse tout de même un accès à la batterie et dissimule même une trousse à outils. Le moteur est quant à lui incliné, et surtout à nu pour une ventilation optimale, le tout lié au triangle arrière. Pour la marque, ce apporterait de meilleurs anti-squat et anti-rise, ainsi qu’un meilleur amortissement.

L’ancien Samedi Game (gauche), et le nouveau (droite). // Source : Moustache Bikes

Sur ce point, le Moustache Samedi 29 GAME possède un amortisseur arrière repositionné sur le tube supérieur, avec 160 mm de débattement. Le fabricant délaisse cependant son propre Grip Control, au profit des spécialistes Fox ou Marzocchi, faisant la paire avec la fourche suspendue de 170 mm.

Cela prévaut en tous cas pour la version Game 160, car une autre plus mesurée, la Game 150 réduit le débattement arrière à 150 mm (160 mm à l’avant). Chacune se déploie en trois versions, que voici :

Game 150.6 : Fourche Marzocchi Bomber Z1, transmission Shimano XT 12 vitesses, freins Magura MT5 4 pistons à disques 203 mm ;

Game 150.7 : Fox 36 Performance, Shimano XT, Shimano XT M8120 + écran Purion 400 ;

Game 150.8 : Fox 36 Factory, SRAM GX AXS XT.

La version Game 150 mm est plus accessible, réduisant légèrement le débattement. // Source : Moustache Bikes

Game 160.7 : Fourche Fox 38 Performance, transmission Shimano XT 12 vitesses, freins Shimano XT M8120 4 pistons disques 220/203 mm, écran Purion 400 ;

Game 160.8 : Fox 38 Factory, SRAM GX AXS ;

Game 160.9 : Fox 36 Factory, SRAM X0 AXS.

Moteur Bosch CX dernier-cri, VTTAE qui gonfle le prix

Cette semaine semble dédiée à la motorisation Bosch Performance Line CX, que récupère ce VTTAE. Nul besoin de le présenter en détails, son couple de 85 Nm envoyé dès la pression de pédale et la puissance maximale de 600 W conviendront parfaitement aux objectifs de performances.

La version GAME 160.9 Launch Edition. // Source : Moustache Bikes

Le système Bosch fournit une mini Remote sur le cadre, et le nouvel écran Purion 400 sur le guidon (sauf pour la version Game 150.6). Quant à la batterie, Moustache laisse le choix entre 600 Wh et 750 Wh de capacité, selon qu’on privilégie le poids ou l’autonomie (ou le prix, car c’est 200 euros supplémentaires).

Source : Moustache Bikes Source : Moustache Bikes

Les tarifs sont évidemment élevés, c’est le jeu (ou le GAME). Le Moustache Samedi 29 Game démarre à 5 399 euros sur le trio Game 150 et 6 499 euros sur le Game 160, pour culminer à 8 999 euros pour le must have. Une édition de lancement Game 160.9 Launch Edition est même au programme, avec pour différence un cadre coloris violet.