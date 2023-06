ChatGPT, reconnaissance faciale… comment l’Europe veut réguler les IA

Les députés du Parlement européen ont trouvé un accord concernant l'AI Act, texte de législation visant à réguler les intelligences artificielles sur le sol européen. Une étape importante vers la ratification et l'adaptation de ces lois dans tous les pays membres.

Depuis plusieurs années, l’Union européenne travaille sur l’AI Act, un texte de loi important dans le domaine des nouvelles technologies. Comme le RGPD, le DMA ou le DSA, il vise à réguler un pan de ce secteur, celui de l’intelligence artificielle. Entre les systèmes de reconnaissance faciale et les outils de génération automatique de texte ou d’image, l’IA est loin d’être exempte de dangers. Ce mercredi 14 juin, les députés du Parlement européen se sont accordés sur une version de l’AI Act, à 499 voix pour, 28 contre et 93 abstentions. Voici ce que cela pourrait changer pour l’IA dans les années à venir, avec l’approche de l’Union européenne « fondée sur le risque ».

Pour le législateur européen, la responsabilité et les obligations qui s’ensuivent sont du ressort des fournisseurs et de ceux qui déploient les systèmes d’intelligence artificielle.

Tout d’abord, les systèmes d’identification biométrique à distance sont globalement interdits, sauf à quelques exceptions. Derrière ce terme un peu long se cache principalement la reconnaissance faciale. Dans les faits, la reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics sera interdite. Elle le sera aussi a posteriori, excepté par la police sur autorisation judiciaire et dans le cadre de crimes graves uniquement.

Les méthodes d’identification biométriques aussi seront restreintes : dans son communiqué, le Parlement mentionne par exemple « le genre, la race, l’origine ethnique, le statut de citoyen, la religion, l’orientation politique ». Impossible également d’utiliser des systèmes dits de police prédictive, se fondant sur le profilage ou un comportement criminel précédent. Les IA de reconnaissance des émotions sont aussi interdites, mais exclusivement « dans les services répressifs, la gestion des frontières, le lieu de travail et les établissements d’enseignement ». Enfin, la création de bases de données de visages à l’aide d’images provenant d’Internet ou de vidéosurveillance est, elle aussi, prohibée.

L’AI Act prévoit de classifier les intelligences artificielles, certaines pouvant être qualifiées d’« à haut risque ». Ce sont, par exemple, les systèmes qui interviennent dans des domaines sensibles, comme le maintien de l’ordre, les contrôles de migrations, le secteur de l’énergie, la justice ou encore l’accès aux services publics. Les créateurs de ces systèmes devront davantage évaluer les risques avant leur mise en service.

Cette classification se voit élargie aux « systèmes d’IA utilisés pour influencer les électeurs et le résultat des élections, ainsi que les systèmes d’IA utilisés dans les systèmes de recommandation exploités par les plateformes de médias sociaux », précise le Parlement.

Pour désigner les intelligences artificielles génératives, l’Union européenne les classe dans une catégorie plus grande, celle des « systèmes d’IA à usage général ». En plus de rappeler les responsabilités des fournisseurs, l’AI Act demande à ces derniers d’« atténuer les risques potentiels » de leurs services.

Mais cette législation va plus loin : tous les modèles d’intelligence artificielles « à usage général » devront être confiés à l’UE avant leur mise sur le marché. Le Parlement ne se cache pas et mentionne directement ChatGPT pour l’exemple dans son communiqué. Les outils comme lui « devront respecter les exigences en matière de transparence » : tous les contenus automatiquement générés devront être mentionnés comme tels, les IA devront nous aider à « distinguer les fausses images des vraies » et empêcher la création de contenus illicites.

L’AI Act veut également protéger le droit d’auteur : cela sous-entend que les développeurs d’IA génératives devront indiquer à l’UE quelles ont été les données utilisées pour leur entraînement. Il s’agira de résumés qui devront être rendus publics. Avec cet accord, le Parlement envoie un message fort à propos de l’AI Act : jusqu’à maintenant, les IA génératives n’étaient pas du tout mentionnées, ce qui accusait un certain retard alors qu’elles tendent à s’implanter dans notre environnement numérique.

Avec l’AI Act, il devrait être plus simple de porter plainte contre les fournisseurs de services utilisant de l’intelligence artificielle, grâce notamment à une clarification des responsabilités.

Aussi, il instaure la création d’un Bureau pour l’IA, créé principalement pour la coordination entre les pays sur la régulation de ce marché, ainsi que pour surveiller la mise en œuvre du texte. En fait, la responsabilité de la gestion des litiges entre différentes autorités est laissée à la Commission européenne. Le corapporteur du texte, Dragoş Tudorache, l’imagine comme une sorte d’agence numérique européenne.

Pour le moment, l’AI Act n’est pas adopté par l’Union européenne, il ne s’agit là que d’un accord des députés du Parlement. En fait, jusqu’au dernier moment avant le vote, les différents camps politiques du Parlement se sont battus, notamment sur les systèmes de reconnaissance faciale en temps réel. Mais, comme l’a déclaré un fonctionnaire parlementaire à Euractiv, avoir une position commune sur l’IA était primordial pour amorcer les négociations avec le Conseil, tout en envoyant un message fort.

Pour autant, il y a de grandes chances que le texte soit finalement adopté. Le Parlement européen a précisé que les négociations avec le Conseil ont débuté : des négociations qui ne portent que sur la forme de l’AI Act. On y trouve des ministres de l’Union européenne représentant les différents gouvernements des États membres.

Par la suite, il faudra que cet ensemble de lois soit adapté aux législations de chacun des 27 pays membres de l’Union européenne. Euractiv note que les négociations devraient s’intensifier le mois prochain : c’est l’Espagne qui prendra la présidence du Conseil et elle a indiqué que la ratification de l’AI Act sera sa priorité en matière de numérique. Son objectif est de trouver un accord entre le Parlement et le Conseil d’ici novembre. Quelques points du texte pourraient être revus, comme les catégories à haut risque ou la définition des modèles d’IA. Il est probable que le texte final soit adopté avant 2024.

The first #AIAct trilogue starts already tonight at the European Parliament! 🔛

We are now entering the final phase of our democratic process — after today’s vote at the European Parliament 🇪🇺

Our objective is clear: a swift adoption and implementation without delay!#AI pic.twitter.com/org5v9m5kR

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 14, 2023