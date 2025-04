Grok se dote d’une mémoire : l’IA de Musk rattrape déjà ChatGPT

Grok, l’IA de Musk, tente enfin de se souvenir de vos préférences… et rattrape ainsi ChatGPT. La course aux chatbots dotés d’une mémoire est lancée, même si l’oubli reste une option.

Grok, le chatbot controversé d’Elon Musk, tente déjà de combler son retard face à ChatGPT. Sa nouvelle arme ? Une fonction « mémoire » permettant de retenir les échanges passés avec l’utilisateur. Objectif : personnaliser les réponses, comme lorsqu’un pote se souvient enfin de votre film préféré.

D’après xAI, la société derrière Grok, cette mise à jour permet à l’IA de mémoriser vos demandes précédentes pour affiner ses suggestions. Demandez-lui des recommandations de séries un jour, elle les ajustera le lendemain en fonction de vos critiques. Un système déjà éprouvé par ChatGPT et Gemini, mais qui manquait à Grok pour rivaliser.

Une mémoire sélective… et effaçable

Contrairement à notre propre mémoire, Grok offre un contrôle total sur ses souvenirs. Les utilisateurs peuvent consulter les données enregistrées, supprimer des éléments spécifiques ou désactiver complètement la fonction. « Vous voyez exactement ce que Grok sait, et choisissez ce qu’il doit oublier », résume l’équipe.

Pour l’instant, la fonctionnalité est en beta test sur le site Grok.com et les applications iOS et Android. Mais elle ignore encore les résidents de l’UE et du Royaume-Uni, Musk ayant visiblement des comptes à régler avec les régulateurs européens. Les utilisateurs concernés devront patienter… ou continuer à tout répéter à leur IA.

Reste que cette mémoire a ses limites. Contrairement à ChatGPT, qui exploite l’historique complet des discussions, Grok ne retient que des bribes contextualisées. Suffisant pour suggérer un restaurant, moins pour écrire un roman collaboratif.

Avec cette mise à jour, xAI espère fidéliser les fans de Musk tout en attirant les curieux. Prochaine étape ? Intégrer la mémoire directement dans X (ex-Twitter), où Grok est déjà accessible aux abonnés premium. Grok devrait aussi prochainement arriver dans toutes les voitures Tesla.