Ce PC gaming avec Ryzen 5 + RTX 3050 est au même prix qu’une PS5 Slim Standard grâce à cette offre

HP sait parler aux gamers au travers de sa gamme Victus qui propose des ordinateurs portables conçus pour les jeux vidĂ©o. GĂ©nĂ©ralement, les prix ne sont pas trop Ă©levĂ©s, encore plus quand il y a une promo comme c’est le cas chez Cdiscount oĂą il est Ă 549,99 euros.

Les machines estampillĂ©es Victus chez HP sont des PC portables puissants. Qui dit puissance dit tout de suite gaming, mais si vous cherchez aussi une machine de travail pour des travaux nĂ©cessitant pas mal de ressources, ils peuvent aussi faire l’affaire. Alors si vous avez un petit budget mais souhaitez quand mĂŞme vous faire plaisir, profitez de la promo et du code de rĂ©duction chez Cdiscount pour Ă©conomiser 450 euros sur le HP Victus 15-fb0202nf.

Tout ce qu’il faut retenir du HP Victus 15-fb0202nf

Sa carte graphique RTX 3050 avec le processeur Ryzen 5

Son Ă©cran Full HD 15,6 pouces Ă 144 Hz

Ses 2×8 Go de RAM DDR4 3200 MHz

Cdiscount affiche 999,99 euros comme prix de rĂ©fĂ©rence pour le HP Victus 15-fb0202nf. Il est rĂ©duit en ce moment Ă 599,99 euros et si vous utilisez le code promo PC50D449 dans le panier, il passe Ă 549,99 euros. Sachant qu’il faudra Ă©ventuellement repasser Ă la caisse pour Windows.

Sous le pavé, la claque

HP a compris que les gamers ne sont pas forcĂ©ment fans des designs blinb bling avec des RVB qui s’allument dans tous les sens et transforment n’importe quelle partie en fĂŞte au village. Ici, vous avez un PC sobre et Ă©lĂ©gant, majoritairement noir avec un look minimaliste. Mais il ne faut pas se fier Ă son apparence, il cache bien son jeu et aussi son poids, puisqu’il pèse quand mĂŞme 2,29 kg, ce qui est plutĂ´t commun pour les ordinateurs portables gaming.

Son Ă©cran est une dalle Full HD de 15,6 pouces, une taille raisonnable pour afficher du 1920 x 1080 pixels. LĂ oĂą il brille et qu’il mĂ©rite son appellation de PC portable gaming, c’est sur la frĂ©quence de rafraĂ®chissement des images qui peut monter jusqu’Ă 144 Hz. De quoi profiter d’animations fluides pour mieux profiter ou encore ĂŞtre plus rĂ©actif, notamment sur les FPS compĂ©titifs. Sans oublier qu’il est aussi compatible AMD FreeSync pour limiter le dĂ©chirement de l’image et vous offrir une meilleure expĂ©rience.

Un processeur et une carte graphique qui régalent

Pour le prix, on est agrĂ©ablement surpris de retrouver un processeur AMD Ryzen 5 5600H avec six cĹ“urs, cadencĂ© de base Ă 3,3 GHz et pouvant ĂŞtre boostĂ© Ă 4,2 GHz en cas de besoin. Il est accompagnĂ© de deux barrettes de 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz. Une configuration honnĂŞte renforcĂ©e par l’indispensable carte graphique qui lui permet de se hisser au rang de PC gaming : une Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mĂ©moire dĂ©diĂ©e, histoire de soulager le reste de la configuration et mieux rĂ©partir la puissance.

Avec elle, vous bĂ©nĂ©ficiez de fonctions intĂ©ressantes comme le DLSS et le ray-tracing, bien qu’il ne s’agisse pas du modèle le plus rĂ©cent. Pour le stockage, vous avez un SSD M.2 de 512 Go, peut-ĂŞtre un poil Ă©troit compte tenu de la taille des jeux rĂ©cent. D’autant qu’il n’a pas Windows d’installĂ© dessus, donc il va falloir mettre un peu la main Ă la pâte avant de l’utiliser. CĂ´tĂ© connectique, il est plutĂ´t gĂ©nĂ©reux avec un port USB-C (DisplayPort 1.4), deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, une prise combo casque/micro et un port RJ-45. Par contre, la marque annonce plus de 10h d’autonomie ce qui, pour une machine gaming, est un lĂ©gèrement utopique. Comptez plutĂ´t sur 4h si vous jouez dessus non-stop.

