Pourquoi AMD miserait sur du verre pour ses futurs processeurs

En se tournant vers le verre pour ses prochains processeurs, AMD pourrait gagner en performances et en stabilité.

Selon Tom’s Hardware, AMD pourrait changer le substrat de ses processeurs pour basculer sur un substrat en verre d’ici à 2025-2026. Avec ce changement, la firme pourrait augmenter les performances de ses processeurs.

De meilleures performances

Dans un processeur, on retrouve un substrat sur lequel on vient poser des dies qui correspond à de petits circuits intégrés. L’enjeu pour les constructeurs est de réduire l’espace entre ces circuits intégrés pour fournir moins d’énergie de connexion entre ces dies, améliorant ainsi leur temps de connexion, ce qui in fine améliore la performance du processeur. C’est là qu’entre en jeu le verre. Cette matière a l’avantage de fournir une surface plane supérieure aux substrats actuellement utilisés, ce qui permet de meilleures connexions.

En plus de cela, le verre offre une meilleure résistance thermique et mécanique, ce qui rendrait les processeurs plus durables dans le temps. Plusieurs sociétés se sont déjà lancé dans cette course technologique comme Intel ou encore Samsung.

Un usage diversifié

Des processeurs de ce type permettraient de répondre à de nouvelles de demande comme celles requises par l’intelligence artificielle. C’est un secteur coûteux, friand de nouvelles technologies, capable de lui fournir toute la vitesse possible. De manière générale, en dehors de ce secteur, construire des processeurs de plus en plus performants coûte de plus en plus cher. Auparavant, on était sur des puces fabriquées d’un bloc, que l’on dit monolithiques, dont le coût s’envole alors que leur rendement est inversement proportionnel à leur taille. Il est aujourd’hui plus simple et moins coûteux de produire plusieurs petites puces et de les relier entre elles via un système d’interconnexion. Le substrat en verre permet de créer des interconnexions sans intermédiaire et pourrait se révéler être un choix idéal dans cette course à la rentabilité et à la performance.

Pour le moment, aucune date de sortie de ce type de processeurs n’a été confirmé par AMD.