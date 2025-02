Le Galaxy A26 serait en verre, mais résistera-t-il au Nothing Phone (3a) ?

Voici le Galaxy A26, le futur concurrent du Nothing Phone (3a).

Samsung Galaxy A26 // Source : @MysteryLupin

Après avoir sorti ses Galaxy S25, Samsung ne va pas prendre le temps de se reposer et prépare déjà l’arrivée des Galaxy A, déclinaisons moins onéreuses de sa gamme 2025.

Parmi eux, il y a tout en haut le Galaxy A56 dont on vous dit tout ici. En descendant, on trouve le Galaxy A26, un modèle 5G aux alentours de 300 euros.

Après les rendus officiels des A36 et A56, c’est au tour de ce smartphone de se dévoiler un peu plus grâce à une fuite relayée par @MysteryLupin sur X.

Un dos lisse, serait-il en verre ?

Le Galaxy A26 ressemble à s’y méprendre au Galaxy A25 de l’an dernier. Il possède toujours un capteur avant logé dans une goutte d’eau, un cadre noir assez large et soutenu par un menton plus prononcé.

Comme pour l’A56, la différence principale se voit au dos, au niveau du module photo. Celui-ci ne distingue plus les objectifs, mais les rassemble dans un îlot noir. Une sorte d’hommage au Galaxy Note 10, si l’on veut.

La coque arrière paraît lisse et semble avoir perdu son quadrillage. Samsung aurait-il installé une dalle en verre à la place du plastique ? Puisque ce mouvement a été opéré l’an dernier sur l’A35, on peut pencher pour cette théorie.

Les photos de @MysteryLupin le montre en trois finitions : noir, blanc et vert.

Il mesurerait 164 x 77,5 x 7,7 mm et pèserait 209 grammes. Plus large, plus haut et plus lourd que son prédécesseur, il serait aussi un peu plus fin (-0,6 mm).

Le Nothing Phone (3a) dans le collimateur

S’il se positionne à 300 euros comme l’an dernier, le Galaxy A26 aura fort à faire avec le Nothing Phone (3a) qui sera dans la même fenêtre de sortie. Le Galaxy A25 avait l’an dernier perdu le martch face au Nothing Phone (2a) mieux équipé pour à peine plus cher. On attend de pouvoir comparer les fiches techniques officielles pour se forger un premier avis.