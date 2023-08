JBL Soundgear Sense : des écouteurs qui ne viennent pas boucher votre conduit auditif

JBL a dévoilé les Soundgear Sense, ses premiers écouteurs sans fil à conduction aérienne pour rester conscient de son environnement.

À l’occasion de l’IFA de Berlin, JBL a dévoilé sa nouvelle gamme de produits audio. Outre de nouvelles enceintes de salon ou des casques Bluetooth, le constructeur américain a profité de l’événement pour dévoiler ses JBL Soundgear Sense. Il s’agit en fait des premiers écouteurs à conduction aérienne de la marque.

Des écouteurs à conduction aérienne, quézaco ? En fait, tous les écouteurs reprennent en théorie une conduction du signal sonore, à l’exception des modèles à conduction osseuse. Néanmoins, la conduction aérienne est encore plus prononcée lorsque les transducteurs, c’est-à -dire les haut-parleurs des écouteurs, sont positionnés particulièrement loin des tympans. C’est le cas par exemple sur les écouteurs OpenFit de Shokz.

De large transducteurs pour un meilleur rendu des graves

C’est justement ce système qu’adopte désormais JBL avec ses nouveaux Soundgear Sense. On a en fait affaire ici à des écouteurs dotés de transducteurs de 16,2 mm de diamètre — contre de 6 à 11 mm pour des transducteurs classiques — dont le large format est censé compenser la plus longue distance entre l’écouteur et l’oreille. Pour s’assurer d’avoir des graves réactifs, JBL assure par ailleurs avoir développé un algorithme d’amélioration des basses fréquences. Les écouteurs profitent également d’une technologie baptisée « OpenSound » visant à orienter le son vers le conduit auditif.

L’usage principal de ces écouteurs est avant tout le sport et l’aspect sécuritaire. Puisqu’ils ne bouchent pas le canal auriculaire, ils permettant à l’utilisateur de rester conscient de son environnement. À ce titre, les JBL Soundgear Sense sont certifiés IP54 pour une résistance à la transpiration, à la pluie et aux éclaboussures. Par ailleurs, si les écouteurs sont avant tout des modèles complètement sans fil, ils peuvent être reliés l’un à l’autre par un tour de cou optionnel, inclus dans la boîte. Parmi les autres caractéristiques, on notera la compatibilité Bluetooth 5.3 avec support prévu du Bluetooth LE Audio via mise à jour, ou les 6 heures d’autonomie avec les écouteurs seuls — 24 heures au total avec le boîtier de charge.

Les écouteurs JBL Soundgear Sense seront disponible le 31 août en blanc ou en noir au prix de 149,99 euros en France.

