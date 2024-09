Test de l’enceinte Bluetooth Sony ULT Field 7 qui veut animer vos soirées

Sony enrichit sa gamme d'enceintes portables avec la ULT Field 7, un modĂšle qui combine puissance sonore et portabilitĂ©. Conçue pour animer vos soirĂ©es en extĂ©rieur comme en intĂ©rieur, cette enceinte Bluetooth se positionne comme une solution polyvalente pour les amateurs de son de qualitĂ©. Jeux de lumiĂšre, fonctions festives, autonomie
 On vous dit tout.

L’enceinte Sony ULT Field 7 // Source : Tristan Jacquel

Seconde enceinte de la gamme ULT 2024, la Sony ULT Field 7 est la (trĂšs) grande sƓur de la Sony ULT Field 1 que nous avions testĂ©e avant l’étĂ©. Sony renouait alors avec un son doux et gĂ©nĂ©reux dans le grave, aprĂšs une gĂ©nĂ©ration d’enceintes XG un peu moins convaincantes. La sĂ©rie ULT(imate) signe ainsi le retour en force de la marque sur le marchĂ© des enceintes Bluetooth nomades et festives, puisque la Sony ULT Field 7, avec son gabarit gĂ©nĂ©reux et ses jeux de lumiĂšre intĂ©grĂ©s, a vocation Ă produire une ambiance musicale puissante et entraĂźnante, chez soi comme au jardin ou Ă la plage.

Sony ULT Field 7 Fiche technique

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂȘtĂ©e par le constructeur.

Sony ULT Field 7 Une silhouette cylindrique qui attire l’Ɠil

La Sony ULT Field 7 ne fait pas dans la demi-mesure. DĂšs le premier regard, on est frappĂ© par sa silhouette cylindrique imposante, qui annonce un son un minimum charpentĂ©, sinon franchement puissant. MalgrĂ© son gabarit consĂ©quent (512 mm x 224 mm x 222 pour 6,3 kg), Sony n’a pas nĂ©gligĂ© l’aspect pratique. Les poignĂ©es intĂ©grĂ©es aux extrĂ©mitĂ©s offrent une prise en main sĂ»re et confortable, tout en permettant un positionnement vertical ou horizontal sans risquer d’obstruer les radiateurs passifs de l’enceinte.

La Sony ULT Field 7 peut ĂȘtre positionnĂ©e verticalement // Source : Tristan Jacquel

DĂ©placer la Sony ULT Field 7 ne relĂšve pas du parcours du combattant, tant l’enceinte peut ĂȘtre portĂ©e sur l’épaule sans difficultĂ©, ou mĂȘme d’une main si on a de la poigne. AprĂšs tout, elle pĂšse Ă peine plus qu’un pack de lait. L’idĂ©al reste toutefois de la transporter Ă deux mains et, dans ce cas, sa forme incurvĂ©e garantit de ne pas s’y cogner le bassin.

Le panneau de contrĂŽle de la Sony ULT Field 7 // Source : Tristan Jacquel

Le panneau de commande est situĂ© sur le dessus lorsque la Field 7 est couchĂ©e et sur la gauche quand elle est Ă la verticale. Il est composĂ© d’un bouton de mise sous tension et d’appairage Bluetooth, d’un autre de lecture/pause, de deux boutons de volume et d’un logo ULT rĂ©tro-Ă©clairĂ© qui change de couleur au grĂ© de la musique.

Les jeux de lumiĂšre sont installĂ©s sur les flancs, directement au niveau des radiateurs passifs qui disposent d’un bord translucide pour laisser passer la lumiĂšre colorĂ©e.

Le logo ULT s’illumine au grĂ© de la musique // Source : Tristan Jacquel

La trappe de connectiques abrite la prise d’alimentation 230 V, un port USB-A pour connecter un pĂ©riphĂ©rique de stockage USB ou recharger un smartphone (7 W max), ainsi qu’une entrĂ©e ligne mini-jack 3,5 mm stĂ©rĂ©o, et enfin un jack 6,35 mm pour brancher un microphone ou une guitare Ă©lectrique. DiffĂ©rents boutons sont Ă©galement prĂ©sents, pour ajuster le niveau de sensibilitĂ© de l’entrĂ©e micro/guitare, y ajouter de l’écho ou en modifier la tonalitĂ©.

La connectique de l’enceinte Sony ULT Field 7 // Source : Tristan Jacquel

Enfin, la Sony ULT Field 7 est certifiĂ©e IP67 et ne craint donc pas d’ĂȘtre immergĂ©e. Attention, vu son gabarit, on comprend aisĂ©ment qu’elle ne flotte pas et qu’il faudra aller la chercher au fond de la piscine si elle y tombe.

Design interne de la Sony ULT Field 7

Sony a opté pour un systÚme audio à 2 voies, avec deux woofers X-Balanced (carrés) de 11 cm de cÎté, associés à deux tweeters de 4,6 cm de diamÚtre. Tous sont installés en face avant (derriÚre le logo Sony). Une configuration un peu différente de celle des Sony XG300 et XG500, puisque les tweeters sont ici nettement plus grands et sont taillés pour reproduire davantage de sons moyens, en plus des aigus. Autrement dit, la configuration acoustique de la Field 7 lui confÚre un avantage en termes de précision sonore.

Un radiateur passif de la Sony ULT Field 7 // Source : Tristan Jacquel

Les grands radiateurs passifs, qui bougent au grĂ© des vibrations des transducteurs actifs de 11 cm, renforcent les trĂšs basses frĂ©quences. Selon Sony, l’alimentation secteur de l’enceinte fournit jusqu’à 45 W en continu, ce qui implique que l’amplification ne peut dĂ©livrer qu’une quarantaine de Watts. C’est Ă priori un peu juste pour faire une fĂȘte de tous les diables. On y reviendra.

Sony ULT Field 7 Une prise en main intuitive, une app qui fait débat

La Sony ULT Field 7 s’utilise comme n’importe quelle enceinte Bluetooth. Il suffit de l’appairer Ă une source telle qu’un smartphone et tout simplement de la musique. On peut Ă©videmment utiliser les boutons de contrĂŽle sur l’enceinte, mais on aura alors uniquement accĂšs aux commandes de lecture et de volume. Pour accĂ©der aux fonctions avancĂ©es comme l’égalisation du son ou la gestion de l’ambiance lumineuse, il faut installer l’application Sony Music Center.

Cette application commence sĂ©rieusement Ă dater et son ergonomie d’un autre Ăąge n’aide pas Ă naviguer rapidement dans les rĂ©glages de l’enceinte. La comparaison avec l’app JBL des PartyBox est cruelle, car celle est beaucoup mieux pensĂ©e. Reste que les fonctions essentielles sont prĂ©sentes, comme un Ă©galiseur Ă 7 bandes ou deux profils d’amĂ©lioration des basses frĂ©quences. Le mode ULT1 booste l’infra-grave et convient trĂšs bien Ă une Ă©coute en intĂ©rieur, tandis que le mode ULT2 augmente le haut-grave et optimise l’équilibre tonal de l’enceinte Ă l’extĂ©rieur.

De jolies couleurs, mais pas de quoi ĂȘtre Ă©bloui // Source : Tristan Jacquel

Les paramĂštres de l’ambiance lumineuse donnent accĂšs Ă 9 profils diffĂ©rents, mais si l’on souhaite choisir soi-mĂȘme sa couleur, il faut installer l’application Sony Fiestable. Cette derniĂšre permet Ă©galement d’isoler certaines frĂ©quences pendant la lecture musicale, ou de dĂ©former le son pour crĂ©er une ambiance spĂ©cifique. C’est bien, mais il aurait Ă©tĂ© de bon ton d’avoir une seule application pour tout gĂ©rer.

La puissance lumineuse est trĂšs insuffisante pour crĂ©er une ambiance convaincante. Au mieux, elle sert Ă repĂ©rer l’enceinte dans le noir pour Ă©viter de s’y cogner.

Bluetooth multipoint et LDAC

Le contrĂŽleur Bluetooth est compatible avec l’appairage rapide Google Fast Pair et supporte la double connexion. Il n’est ainsi pas nĂ©cessaire de se dĂ©connecter manuellement d’une source pour en utiliser une autre : il suffit de lancer la lecture sur cette derniĂšre. Sony a intĂ©grĂ© en plus des codecs SBC et AAC, sa technologie de compression audio maison LDAC, censĂ©e offrir une qualitĂ© audio supĂ©rieure.

La Sony ULT Field 7 semble particuliĂšrement solide // Source : Tristan Jacquel

Si vous envisagez d’utiliser la Sony ULT Field 7 pour vos jeux vidĂ©o, sachez que la latence est perceptible et que le son arrive en retard sur l’image. En revanche, image et son sont bien synchronisĂ©s en lecture vidĂ©o. Enfin, tout au long de ce test, la liaison Bluetooth a tenu bon, mĂȘme au travers de cloisons minces et jusqu’à 10 mĂštres.

Sony ULT Field 7 Des basses généreuses, mais pas sans compromis

La Sony ULT Field 7 dĂ©livre un son trĂšs doux et gĂ©nĂ©reux dans les basses frĂ©quences. Pas besoin de pousser le volume pour que la musique envahisse la piĂšce. L’extension dans le grave est intĂ©ressante, Sony ayant rĂ©glĂ© l’enceinte pour jouer jusqu’à 40 Hz, ce qui donne Ă©normĂ©ment de profondeur au son. Toutefois, les petits transducteurs de 11 cm associĂ©s aux gros radiateurs passifs pĂątissent d’un peu de traĂźnage et on Ă©cope de quelques rĂ©sonances mal maĂźtrisĂ©es. Cela n’enlĂšve rien au charme de la signature globale qui n’est jamais agressive et qui, par ailleurs, souligne particuliĂšrement bien les voix. Cette enceinte est gĂ©niale pour diffuser du fond musical pendant un apĂ©ritif ou un repas, car on l’entend bien sans qu’elle ne gĂȘne les conversations.

En bleu la réponse en fréquence à volume modéré, en rose à pleine puissance // Source : Tristan Jacquel

On peut observer sur notre courbe de mesure bleue (volume moyen), la belle extension dans le grave, le pic de prĂ©sence des voix (vers 300 Hz) et la mise en lĂ©ger retrait des plus hautes frĂ©quences, qui ne nuit toutefois pas Ă l’intelligibilitĂ© du son. En revanche, la courbe rose (pleine puissance) montre que la Sony ULT Field 7 rĂ©duit sĂ©rieusement la voilure dans le grave dĂšs qu’on pousse un peu le volume. Certes, elle peut produire jusqu’à 100 dB Ă 1 m de distance, mais seulement pour les sons moyens et infiniment moins que les basses frĂ©quences. Elle perd donc son bel Ă©quilibre Ă fort volume.

Comportement dynamique et scĂšne sonore

L’accent semble avoir Ă©tĂ© mis sur l’aspect moelleux du son — et c’est bien — plus que sur un respect scrupuleux des Ă©carts dynamiques. De plus, l’emploi de petits transducteurs et de gros radiateurs passifs engendre de l’inertie dans le grave, qui traĂźne donc un peu. Si on cherche une enceinte rigoureuse et explosive, il faudra chercher ailleurs.

Reste que la Sony ULT Field 7 est mĂ©lodieuse et qu’elle s’écoute des heures durant sans fatiguer. La mise en lĂ©ger retrait des frĂ©quences moyennes lui permet d’étager correctement les plans sonores et il y a une certaine ampleur et de la profondeur.

Sony ULT Field 7 Une autonomie qui tient ses promesses

Sony annonce 30 heures d’autonomie et une charge rapide de la batterie de l’ULT Field 7. Pour que l’enceinte joue aussi longtemps, il faut dĂ©sactiver le mode ULT de renforcement des basses frĂ©quences ou Ă©couter au tiers du volume environ. À 50 % du volume, mode ULT1 actif, la Field 7 a tenu 26 heures, en lisant une playlist de titres majoritairement pop et dance. C’est amplement suffisant pour passer Ă coup sĂ»r une soirĂ©e entre amis.

LancĂ©e Ă 499 euros avant l’Ă©tĂ©, l’enceinte Sony ULT Field 7 est disponible en coloris noir et actuellement proposĂ©e Ă 399 euros.