Free Foot s’éteint en silence, les fans de football privés d’un service gratuit pour suivre la Ligue 1

Lancée en 2020, l’application Free Foot tire déjà sa révérence après cinq années d’existence et un succès qu’on ne saurait remettre en cause : 3 millions de téléchargement et près de 30 % de parts d’audience du foot en France à son paroxysme. Une nouvelle amère, d’autant plus que cette disparition ne s’accompagne d’aucune communication de la part de Free, pointe Univers Freebox.
Des extraits de Ligue 1 en « quasi-direct »
Ouverte à tous, même aux personnes qui ne sont pas abonnées à Free, Free Foot (auparavant Free Ligue 1) était une application gratuite qui permettait de suivre le premier championnat de foot français à travers de nombreux contenus. Analyses, directs, interviews, magazines, contenus exclusifs grâce à des partenariats… La plateforme avait même obtenu les droits pour diffuser des extraits de matchs de la Ligue 1 en quasi-direct sur la période 2020-2024. Pour la saison 2024-2025, Free s’était associé à DAZN pour continuer à proposer ses services.
Mais avec la disparition de DAZN du paysage de la Ligue 1 et la désignation de Ligue 1+ comme nouveau diffuseur officiel, Free Foot se voit renvoyé dans les vestiaires. Le compte X (ex-Twitter) est inactif depuis quasiment un mois, idem pour la chaîne YouTube. Enfin, l’application aurait même disparu de l’App Store, mais est toujours disponible sur le Google Play Store. Elle est toutefois devenue totalement inutilisable puisque ce message s’affiche dès son lancement :
Ligue 1+, la chaîne Ligue 1 de la LFP, gère exclusivement ses contenus. La campagne d’abonnement à cette nouvelle chaîne est d’ailleurs ouverte depuis ce matin avec un prix d’entrée de 10 euros par mois. Ligue 1+ a également son canal dédié sur les décodeurs TV des quatre FAI.
