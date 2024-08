Des bouts de Ligue 1 gratuits en « quasi direct » : voici ce que propose l’application Free FOOT

Après avoir signé un partenariat de distribution avec DAZN, Free vient de négocier le droit de diffuser en quasi direct les moments forts de la Ligue 1 McDonald’s sur une application baptisée Free Foot. Et ce, gratuitement pour les utilisateurs.

Alors que les quatre grands opérateurs viennent de signer un partenariat avec DAZN pour distribuer la plateforme en option sur leurs box opérateurs, Free est allé plus loin en proposant de la Ligue 1 gratuite. Des extraits en quasi direct pourront être visionnés sur l’application Free FOOT — nouveau nom de l’application Free Ligue 1.

Quand DAZN tente d’élargir son audience

« Free et DAZN s’associent pour offrir un accès gratuit et exclusif aux moments forts en quasi direct des matchs de la Ligue 1 McDonald’s sur la nouvelle application Free FOOT » déclare le communiqué de presse de Free et DAZN. Grâce à ce partenariat, le Netflix du sport dit vouloir rendre la compétition accessible au plus grand nombre en France, mais quand on connaît les prix pratiqués sur ses abonnements, on ne sait pas trop comment le prendre…

🗞️ Le CP : https://t.co/EhtZ262MZv pic.twitter.com/apuuCoUu7e — Free FOOT (@FreeLigue1) August 14, 2024

Sur l’application Free FOOT, disponible sur Android et iOS, les fans de la Ligue 1 pourront profiter gratuitement et sans engagement d’extraits en quasi direct et de résumés des huit matchs par journée. Le tout sera assorti d’analyses et de commentaires d’experts sur le déroulé du match et les performances des joueurs.

On pourra également accéder à du contenu exclusif comme les interviews des joueurs et les coulisses des entraînements. L’application exploitera enfin de nouvelles positions de caméras pour offrir de nouvelles perspectives des rencontres.

L’annonce intervient dans un contexte tendu pour DAZN, et la LFP, qui doivent faire face à la colère des fans du foot français à cause des prix d’abonnement trop élevés (39,99 euros par mois ou 29,99 euros par mois avec un engagement annuel pour visionner les huit matchs).

Cette politique tarifaire a de plus le démérite de rendre de plus en plus populaire des pratiques illégales autour de l’IPTV et les sites de streaming frauduleux.

