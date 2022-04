Prise en main du Dell XPS 13 Plus : tout miser sur le design

Nous avons été invités par Dell France à prendre en main le Dell XPS 13 Plus, nouvel ultraportable dévoilé en début d'année au CES 2022.

Le Dell XPS 13 a une place particulière sur le marché des ultraportables. C’est à travers ce fleuron que plusieurs innovations sont nées dans la tech. C’est notamment le premier produit tech à avoir bénéficié d’un écran bord à bord, bien avant les smartphones. Le fabricant renouvelle son fleuron à un rythme élevé, tous les 6 à 8 mois, avec souvent des changements significatifs. Pour autant, la firme a décidé de totalement revoir sa copie en 2022 et, pour marquer le coup, a légèrement changé le nom de l’appareil. C’est ainsi qu’au CES 2022, la firme a dévoilé son Dell XPS 13 Plus avec un design flambant neuf. Nous avons pu le prendre en main.

Finesse et finitions

Bon, Dell n’a tout de même pas réinventé la roue, nous sommes toujours face à un ultraportable 13 pouces classique dans ses grandes lignes : impossible de le transformer en tablette ou de le plier par exemple. Mais la firme a voulu mettre l’accent sur le design jusqu’à son paroxysme et épurer tout ce qui pouvait encore l’être dans les lignes du produit.

On se retrouve face à un écran de 13,4 pouces au format 16:10 et occupant peu ou prou l’essentiel de l’espace. Dell n’a tout de même pas oublié la caméra 720p au-dessus de l’écran qui se permet même d’être compatible Windows Hello grâce à un capteur infrarouge. L’identification de l’utilisateur pourra aussi se faire par un lecteur d’empreinte sur le clavier.

Mais revenons un instant à l’écran dont Dell propose plusieurs configurations. La moins onéreuse vous proposera du simple Full HD 1920 x 1200 pixels avec une dalle certifiée 100 % sRGB. En montant en gamme, vous aurez le choix entre une dalle Oled 3,5K (3456 x 2160 pixels) 100 % DCI-P3 et DisplayHDR500 ou une dalle LCD 4K UHD+ (3840 x 2400 pixels) 90 % DCI-P3 et DisplayHDR 400.

La quasi-absence de bordure autour de l’écran est dans tous les cas bluffants quand on l’a sous les yeux. On commence à se demander comment les fabricants pourront encore repousser ces limites.

L’autre grande nouveauté en termes de design se fait dans la partie basse de la machine. Pour la première fois depuis longtemps, Dell a complètement revu son clavier qui occupe désormais la largeur complète de l’appareil pour maximiser le confort de frappe. Au-dessus du clavier, les touches de fonctions ont été remplacées par une barre tactile pour encore épurer le design.

Et en dessous, il n’y a plus rien de visible physiquement, mais Dell intègre bien un pavé tactile à retour haptique. Il s’agit d’une nouvelle génération de pavé tactile que l’on devrait retrouver dans de plus en plus de PC portables et qui doivent proposer un retour physique très crédible, semblable au Force Touch d’Apple.

Malheureusement, nous n’avons pas pu tester ni le clavier ni le pavé tactile lors de cette rapide prise en main. Le prototype en démonstration, unique exemplaire présent, avait un petit problème à ce niveau. Ce sont les aléas des présentations avant la sortie d’un produit. On attendra donc le test pour se faire un avis sur cette intégration. Il faudra notamment voir si repérer le pavé tactile est aisé quand il n’y a plus aucune démarcation physique en dessous du clavier.

Source : Frandroid Source : Frandroid

Accent sur le design oblige, Dell se contente du strict minimum pour la connectique sur une machine haut de gamme : un port USB-C Thunderbolt 4 de chaque côté de la machine, et c’est tout. Même le port jack 3,5 mm n’a pas résisté au travail de simplification du design des équipes de Dell. La marque précise tout de même qu’un adaptateur USB-C vers USB-A sera fourni dans la boite. Sans fil, le Dell XPS 13 Plus passera par du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2 pour assurer la connexion.

Il nous reste à rappeler les caractéristiques du Dell XPS 13 Plus. Sous le capot, on retrouve la dernière génération de processeurs Intel de 12e génération : Intel Core i5-1240P, Intel Core i7-1260P, Intel Core i7-1270P ou Intel Core i7-1280P, dans tous les cas avec un TDP de 28W. Le processeur sera associé à 8 à 32 Go de RAM DDR5 5200 MHz, une puce graphique intégrée Intel Iris Xe et 256 à 2 To de stockage SSD PCIe 4.0.

La batterie de 55 Wh pourra être chargée par l’adaptateur secteur USB-C de 60W proposé avec la machine.

Date de sortie incertaine

Dans les différents communiqués de presse de Dell, on pouvait lire ici et là une sortie au 22 mars 2022 ou plus généralement au printemps. La marque, comme les autres fabricants, doit faire face à la pénurie des composants et chaque lancement de produit est complexe. On l’a encore vu récemment avec le lancement de l’excellent Alienware QD-Oled AW3423DW en rupture de stock jusqu’à la fin de l’été.

Interrogé sur la sortie du Dell XPS 13 Plus en France, Dell nous a indiqué un lancement « prochainement » sans plus de détails. Après cette session de prise en main par la presse, on peut tout de même espérer un lancement d’ici à l’été, dans les prochaines semaines.