Dell XPS 13 Plus : toujours plus puissant et plus épuré

Voici le Dell XPS 13 Plus, le premier de sa lignée à embarquer un processeur Intel de 12e génération.

Intel vient de présenter son processeur de 12e génération lors du CES 2022 et les annonces de PC en étant équipés pleuvent également. Chez Dell, le best-seller de la marque en profite pour s’offrir un rafraichissement de look « inspiré par la Gen-Z ». Voici donc le XPS 13 Plus (9320).

Du tactile pour un design plus épuré

Après le succès de la touchbar chez Apple (non), Dell se prend des envies de tactile, avec toutefois des ambitions plus restreintes. Au-dessus du clavier de ce Dell XPS 13 Plus se trouve une barre de touches tactiles venant remplacer les touches Fonction traditionnelles. L’idée est d’épurer le design et d’en faire disparaitre tout ce qui peut sembler superflu.

C’est le cas par exemple de la connectique. On retrouve de chaque côté un port Thunderbolt 4 (USB-C) avec DisplayPort et Power Delivery. Si les modèles précédents n’avaient que deux ports USB également, ce XPS 13 Plus perd en revanche le port de carte microSD et le port jack. La vente de dongles a encore de beaux jours devant elle.

Il faut avouer toutefois que le résultat est réussi et que cet ultrabook de 1,24 kg est élégant avec son châssis en verre et aluminium de 15,28 mm d’épaisseur seulement, son clavier bord à bord aux touches élargies et rétroéclairées et son touchpad en verre à niveau de la coque pour une impression de continuité.

Intel Core 12e gen et écran 4K

Ce design léché est complété par un écran de 13,4 pouces quasi borderless allant d’une définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels) à 4K UHD+ (3840 x 2400 pixels) selon la configuration choisie. Quatre choix sont disponibles :

LCD Full HD+

LCD Full HD+ tactile

OLED 3,5K, 100 % DCI-P3

LCD 4K UHD+, 90 % DCI-P3

À l’intérieur, on retrouve donc le tout nouveau processeur Intel Core de 12e génération (i5-1240P, i7-1260P, i7-1270P ou i7-1280P), 8 à 32 Go de RAM LPDDR5, 256 Go (PCIe 3×4) à 2 To (PCIe 4×4) de stockage SSD et une connectivité complète à base de Bluetooth 5.2 et de WiFi 6E. Pour la biométrie, on retrouve également un capteur d’empreintes dans le bouton de démarrage et une caméra 720p avec capteur Windows Hello sur le dessus de l’écran.

Prix et disponibilité du XPS 13 Plus

Le Dell XPS 13 Plus sera disponible au printemps 2022, sous Windows 11 ou Ubuntu 20.04. Les tarifs restent à préciser, mais le prix de départ est fixé à 1199 dollars.

