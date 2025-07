L’Acer Swift Go 16 sous Intel Core Ultra 5 lâche plus de 300 € de son prix pour le Prime Day d’Amazon

Un châssis en métal, un écran WQXGA, 16 Go de RAM, Copilot embarqué… Le Swift Go 16 propose une fiche technique parfaite pour travailler avec un bel écran. Et pour ce Prime Day son prix de 899 euros passe à 589 euros sur Amazon.

Dans le monde des laptop, nous avons souvent cru que finesse rimait avec mollesse. Mais ça, c’était avant que les puces Intel Core Ultra ne débarquent dans nos laptops comme des vitamines dans un café serré. L’Acer Swift Go 16 est un de ces nouveaux venus, un portable 16 pouces taillé pour l’IA, la mobilité, et les bureaux qui changent d’adresse tous les jours. Avec son châssis en métal, son écran WQXGA et son processeur Intel Core Ultra 5, il propose une vraie expérience de travail et de création, sans faire de compromis sur le poids ni la connectique. Et avec le Prime Day en ligne de mire, l’affaire devient franchement intéressante avec plus de 300 euros de rabais sur Amazon.

Les points forts de l’Acer Swift Go 16 SFG16-72-561M

Un écran 16 pouces WQXGA

Un processeur Intel Core Ultra 5

Un duo 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de SSD

Au lieu de 899 euros, l’Acer Swift Go 16 SFG16-72-561M est aujourd’hui disponible en promotion à 589 euros sur Amazon.

Une machine légère, mais bien outillée

Sous ses airs sobres, le Swift Go 16 envoie du bois. On parle d’un processeur Intel Core Ultra 5 125U, gravé en Intel 4, avec une architecture hybride et un NPU dédié à l’IA. Concrètement, cela veut dire que Copilot fonctionne de manière fluide, même en local, et que les fonctions d’assistance (résumés, suggestions, traitements d’image…) ne bouffent pas toute la batterie.

La mémoire vive de 16 Go en DDR5 assure une navigation sans friction entre plusieurs onglets, applis bureautiques, et un peu de retouche à la volée. Quant au SSD de 512 Go, il garantit des démarrages éclair, une réactivité constante, et assez de place pour garder ses fichiers pro et perso bien au chaud.

Avec ses 1,6 kg sur la balance et son châssis en aluminium, l’ensemble respire la solidité sans alourdir votre sac. Un bon compromis pour ceux qui bossent entre deux gares, cafés ou salles de réunion.

Un affichage qui s’étale, une connectique qui suit

L’écran WQXGA de 16 pouces (2560 x 1600 pixels) est un vrai confort. Grâce à son ratio 16:10, on profite de plus de hauteur pour écrire, coder ou lire un tableau Excel sans scroller toutes les 3 lignes. La dalle IPS assure de bons angles de vue, une colorimétrie correcte, et un confort visuel au quotidien. Pas besoin de plus pour travailler efficacement. Pour la partie webcam, c’est du très bon puisqu’elle filme et diffuse en 1 440p.

Côté connectique, Acer fait le job : 2 ports USB-C, 2 USB-A, un HDMI, un lecteur microSD et une prise jack. Autrement dit, pas besoin de hub ou d’adaptateur pour brancher votre souris, votre disque externe et un deuxième écran. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 viennent compléter l’ensemble pour une connectivité moderne et stable.

Enfin, la batterie de 65 Wh tient facilement une journée de taf classique. Et avec le chargeur compact USB-C, un coup de jus en terrasse suffit à repartir pour quelques heures.

Afin de comparer l’Acer Swift Go 16 SFG16-72-561M avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ultrabook du moment.

