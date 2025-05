L’ultrabook ultra-léger de LG doté d’un Intel Core Ultra 7 est à moitié prix

Un 14 pouces sous Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM et un SSD d’1 To. Le tout dans une coque noire, mate, qui ne pèse presque rien. Et pour alléger la facture, LG lance un coupon de moins 50 % qui fait passer le prix de 1 699 euros à 849 euros.

Chez LG, la gamme Gram ne triche pas avec le terme de légèreté, avec un peu plus de 1000 grammes pour une machine complète, sans rogner sur la puissance. C’est presque une anomalie dans le monde des PC portables, souvent coincés entre finesse et ventilation bruyante. LG publie une remise au panier qui retire 50 % du prix de ce puissant Ultrabook.

Trois bonnes raisons de glisser le LG Gram 14 dans le panier

Un poids plume de 1 120 g

Un Ă©cran de 14 pouces Full HD+

Un duo CPU Intel Core 7 Ultra et 16 Go de RAM

Au lieu de 1699,99 euros, le LG Gram 14 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 849 euros sur le site de LG.

Sobre, mais pas timide

Ici, pas de look gamer ni de clinquant : le Gram 14 joue la carte du minimalisme. Coque noire texturée, clavier rétroéclairé, et une connectique équilibrée : Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, USB-C.

Côté audio, les haut-parleurs sont discrets, mais bien positionnés. Le son est propre, notamment grâce à la technologie Dolby Atmos, même sans casque, et les micros font le job pour les appels. On sent le produit bien pensé, qui mise sur l’usage quotidien.

Le Core Ultra 7 et ses 16 Go de RAM donnent assez de muscle pour tenir des sessions multitâches, des logiciels créatifs et même un peu de montage léger. Le SSD de 1 To laisse de l’espace pour les projets, les rushs, les contenus… sans passer par un disque externe.

Légèreté sans fragilité

On pourrait croire qu’un PC aussi fin est fragile. Raté. LG a blindé son châssis en alliage de magnésium, validé par des tests de résistance militaire (MIL-STD-810H). Il encaisse les trajets, les sacs trop-pleins, les tables bancales de coworking.

Et en bonus, la connectique complète évite d’avoir à trimbaler une station d’accueil. Le Thunderbolt 4 permet de brancher un écran externe ou de recharger à fond en un clin d’œil. Même le Wi-Fi 6E est de la partie, pour éviter les bouchons numériques dans les cafés.

En clair, un ultrabook qui coche tout ce qu’on attend en 2025 : léger, rapide, robuste, autonome… et discret. Un outil de travail nomade qui n’a pas besoin de clignoter pour exister.

