LG Gram 14 : ce laptop poids plume doté d’un Intel Core Ultra 5 est à -45 % sur le site officiel de la marque

Le LG Gram 14 fait partie de la gamme d’ultraportables très légers du fabricant. Fin, compact, mais aussi bien puissant, ce modèle voit son prix passer de 1 499,99 euros à 828,38 euros sur le site officiel du fabricant.

Le LG Gram 14. // Source : LG

Réputés pour leur légèreté et leur design tout en finesse, les PC portables LG Gram ont de quoi convaincre les travailleurs nomades à la recherche d’une machine pratique à transporter, mais qui ne fait pas de concessions sur la puissance. Le performant et compact LG Gram 14, propulsé par une puce Intel Core Ultra 5, pourrait justement leur plaire, d’autant plus que son prix dégringole sous les 830 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le LG Gram 14

Un laptop ultra-léger

Une dalle IPS Full HD+ de 14 pouces

Intel Core Ultra 5 125H + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 499,99 euros, puis réduit à 899,99 euros, le PC portable LG Gram 14 peut en ce moment vous revenir à 828,38 euros sur le site officiel de LG grâce aux codes promo 22LGCIC5*UK et 22LGCIC3*TA.

Le prix réduit du LG Gram 14 après application des codes promo sur le site de LG.

Un PC portable (presque) léger comme une plume

Pack Surface Pro 11 : 510€ de réduction chez Fnac Ce PC hybride 2-en-1 haut de gamme allie puissance (Snapdragon X Elite, 16 Go RAM) et design ultra-léger. Écran tactile 13″, stylet, clavier et IA Copilot+ : ce roi de la productivité est déjà en promo chez Fnac.

Le premier atout du LG Gram 14 est évidemment la grande légèreté de son châssis. Ce dernier ne pèse en effet que 1,12 kg. Autant dire qu’il ne va clairement pas alourdir un sac, et qu’il pourra donc accompagner les travailleurs nomades au quotidien. Il a également l’avantage d’être particulièrement fin ; son épaisseur ne dépasse pas 15,4 mm. Mais malgré ce design fin et compact, la marque aussi qu’il est aussi bien résistant. Il a même été soumis à des tests réalisés conformément à des normes militaires rigoureuses, c’est dire.

Au niveau de son écran, on a droit à une dalle IPS de 14 pouces, qui affiche une définition Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels). Une dalle qui promet ainsi des angles de vision bien ouverts et des images bien détaillées. Ajoutons à cela une palette de couleurs affichées très étendue (99 % du DCI-P3), un format 16:10 pour profiter d’une large surface de travail et un taux de rafraîchissement tout à fait correct de 60 Hz. Côté son, la marque a misé sur du Dolby Atmos, pour un rendu bien immersif.

De bonnes performances pour être bien productif

Dans les entrailles du LG Gram 14, on trouve un processeur Intel Core Ultra 5 125H (boost jusqu’à 4,8 GHz), épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X, pratique pour gérer efficacement le multitâche. Ils sont complétés par un SSD NVMe de 1 To, qui met à disposition une énorme capacité de stockage, et promet des temps de chargement réduits ainsi que des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués. Bref, une configuration qui conviendra amplement aux travailleurs qui se doivent d’être bien productifs au quotidien.

Les bosseurs qui travaillent sur plusieurs machines simultanément devraient également apprécier le service Gram Link, qui permet de connecter facilement jusqu’à 10 appareils en même temps, qu’ils soient sous iOS ou Android. Côté autonomie, l’ultrabook embarque une batterie de 72 Wh, qui devrait permettre de travailler toute une journée loin d’une prise. Enfin, concernant sa connectique, le LG Gram 14 est muni d’un port HDMI, de deux ports USB-C, de deux ports USB 3.2 et d’un port audio.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles légers que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ultraportables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.