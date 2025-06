Cet écran PC gamer 27″ très bien équipé (180 Hz, 1 ms, FreeSync) est à moitié prix sur Amazon

Un bon écran gamer doit être ergonomique, proposer un taux de rafraîchissement élevé et offrir un temps de réponse minimal. C’est justement le cas du LG UltraGear 27GS85Q-B, dont le prix passe de 399,99 euros à 200,64 euros sur Amazon.

La gamme UltraGear de LG regorge d’écrans PC parfaitement taillés pour les joueurs exigeants. Il n’y a qu’à voir le modèle 27GS85Q-B, équipé d’une dalle QHD rafraîchie à 180 Hz. La bonne nouvelle, c’est que malgré sa fiche technique pointue, son prix est tout à fait correct grâce à une réduction de 145 euros.

Les points forts du LG UltraGear 27GS85Q-B

Un écran QHD IPS de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz + un temps de réponse de 1 ms

L’AMD FreeSync

Au lieu de 399,99 euros, l’écran LG UltraGear 27GS85Q-B est aujourd’hui disponible à 200,64 euros sur Amazon.

Des images nettes et réalistes

L’écran PC LG UltraGear 27GS85Q-B est tout d’abord un modèle assez imposant avec son socle massif et bien stable en Y. Il arbore des lignes typées « gaming », surtout au dos, mais ses bordures quasi inexistantes sur trois côtés de l’écran lui apportent cette petite touche élégante qu’on apprécie. Cet écran est aussi et avant tout ergonomique. Inclinaison, hauteur, rotation, pivotement… Tout est réglable, ce qui permet de rendre l’expérience confortable à souhait. Côté connectique, on trouve deux ports HDMI, un DisplayPort 1.4, trois ports USB 3.0 et une sortie casque.

Ce moniteur embarque par ailleurs une dalle IPS QHD (2 560 x 1 440 pixels) de 27 pouces ; en d’autres termes, cette dalle suffisamment grande promet des images bien nettes et des angles de vision larges. Elle couvre en plus le spectre DCI-P3 à 98%, ce qui veut dire que la palette de couleurs affichées est bien étendue, et donc que les images sont bien plus réalistes. Et pour ne rien gâcher, la dalle dispose de la certification DisplayHDR 400, qui garantit une excellente luminosité et des noirs améliorés.

Des parties toujours fluides

Le LG UltraGear 27GS85Q-B dispose également d’un taux de rafraîchissement optimal, qui s’élève à 180 Hz. De quoi profiter d’une fluidité exemplaire. Les flous de mouvement sont, eux, complètement absents, y compris lors de l’enchaînement de combos nerveux. Sachez qu’il est possible d’atteindre les 200 Hz en mode overclocking, mais attention : cette technique peut endommager votre machine ou détériorer la qualité de l’image si elle n’est pas bien maîtrisée.

On peut par ailleurs compter sur un temps de réponse de 1 ms, qui minimise les images rémanentes et les retards, ce qui permet d’être bien réactif dans les jeux compétitifs. L’AMD FreeSync est aussi de la partie, gage de parties sans saccades, ni déchirures d’écran. L’écran est même compatible avec G-Sync. LG a de plus ajouté plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme le Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres, ce qui est notamment utile pour ne jamais louper de tireurs embusqués dans l’obscurité, ou encore le Dynamic Action Sync, qui se charge de réduire l’input lag.

