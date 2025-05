Ce moniteur UltraWide de LG en 29 pouces et compatible 100 Hz est à un super prix sur Amazon

Le multitâche, c’est bien. Mais sur un écran étriqué, c’est vite l’enfer. Avec ce LG UltraWide de 29 pouces, on passe un cap. Plus de place pour les fenêtres, les timelines, les tableurs et les idées. Et dans cette config, le confort ne vient pas martyriser le budget. Disponible en ce moment sur Amazon pour 176,67 euros contre 249,99 euros.

Quand on passe ses journĂ©es Ă jongler entre plusieurs apps, la largeur d’un Ă©cran devient un vrai luxe. Ce 29WQ600-W de chez LG pousse les murs avec sa dalle IPS UltraWide au format 21:9, capable d’afficher une rĂ©solution UWFHD de 2560×1080. Traduction : vous verrez plus, sans avoir besoin de tout redimensionner ou de basculer d’un onglet Ă l’autre toutes les trois minutes. Et pour agrĂ©menter le tout, il lâche – 29 % sur son prix chez Amazon.

Le LG 29WQ600-W en trois points

Un format UltraWilde 21:9

Une dalle IPS de 29 pouces, 100 Hz, 5 ms

Une comptabilité AMD FreeSync

Au lieu de 249,99 euros, le LG 29WQ600-W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 176,67 euros sur Amazon.

Un UltraWide, mais que

Ce LG ne se contente pas d’étirer les pixels. Avec sa dalle IPS mate et un espace colorimĂ©trique sRGB couvert Ă 99%, les couleurs tapent juste avec le support du HDR10. Pas d’effet cartoon, pas de tons dĂ©lavĂ©s : c’est fidèle, stable, net. Que ce soit pour du boulot crĂ©atif, du dev’ ou juste pour binge-watcher une sĂ©rie, l’image reste homogène, mĂŞme en pleine lumière grâce Ă un traitement antireflet efficace. Les angles de vision ouverts Ă 178° permettent de rester confort sans jouer au funambule devant l’écran.

Et côté réactivité, c’est carré. Taux de rafraîchissement à 100 Hz, temps de réponse à 5 ms GtG, et surtout, prise en charge d’AMD FreeSync pour gérer les variations de framerate en douceur. Ce qui en résulte une absence de tearing, pas de stuttering, même quand la machine pousse un peu fort. Idéal pour les gamers du dimanche comme les monteurs en plein rush, qui veulent une image fluide sans se taper du ghosting ou de la latence à rallonge.

Sobre, complet et prĂŞt Ă l’emploi

Le design reste fidèle à l’ADN UltraWide de LG : lignes épurées, bordures fines, coloris blanc mat discret, et un pied inclinable qui s’adapte facilement à tous les bureaux, du setup clean de freelance jusqu’au coin gaming improvisé. Rien d’ostentatoire, mais ça respire la sobriété maîtrisée.

Côté connectique, LG coche toutes les cases : HDMI, DisplayPort, sortie casque, tout est là , bien intégré, sans capot cheap ni câblage impossible à planquer. Que ce soit pour brancher un PC fixe, un MacBook ou une console, l’installation est plug & play, sans friction.

Et LG pousse un peu plus loin avec le soft maison OnScreen Control. Ce n’est pas juste un panneau de réglages planqué : on parle ici de gestion multi-fenêtres, de réglages fins de l’affichage, de création de raccourcis visuels pour gagner du temps. C’est fluide, utile, sans surcouche lourde. Pas un gadget : un vrai outil pensé pour bosser ou naviguer plus vite.

Afin de comparer le LG 29WQ600-W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans UltraWide du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.