Ce moniteur 4K 32 pouces de LG, doté d’un pied ergonomique, est à -38 % sur Amazon

Entre sa grande dalle 4K, sa compatibilité HDR10 ou encore son bras ergonomique qui permet à l’écran d’adopter plein de positions différentes, l’écran PC LG Ergo UltraFine 32UN88AP-W ne manque certainement pas d’atouts. Et son prix en est un autre : Amazon le propose en effet à 422,99 euros au lieu de 679,99 euros.

Avec son support ergonomique facilement réglable de mille façons, le LG Ergo UltraFine 32UN88AP-W est un moniteur qui pourrait intéresser un public très large ; des photographes aux monteurs, en passant par des architectes ou tout télétravailleur à la recherche d’un grand écran pratique. Autres gros atouts de ce modèle : sa définition 4K, et son prix, qui passe sous la barre des 430 euros.

Les points forts du LG Ergo UltraFine 32UN88AP-W

Une dalle 4K de 32 pouces

Compatible HDR10

Un bras ergonomique

Auparavant affiché à 679,99 euros, l’écran PC LG Ergo UltraFine 32UN88AP-W est aujourd’hui proposé en promotion à 422,99 euros sur Amazon.

Un support vraiment original

L’Ergo UltraFine 32UN88AP-W ressemble à très peu de moniteurs que l’on trouve sur le marché. Et c’est en grande partie grâce à son pied positionné non pas au centre de l’écran, mais à son extrémité. Un support qui est avant tout prolongé par un bras ergonomique extensible, qui permet à l’écran d’adopter plusieurs orientations et positions (mode portrait, paysage…). La hauteur, l’inclinaison et la rotation de l’écran sont aussi évidemment réglables.

Cette modularité peut satisfaire un large public : photographes avec le mode portrait, architectes, créatifs, monteurs vidéo… Les travailleurs auront aussi droit à un environnement de travail désencombré puisque tous les câbles connectés à l’écran peuvent être dissimulés à l’intérieur du support. Par ailleurs, côté connectique, l’Ergo UltraFine 32UN88AP-W embarque deux ports HDMI, deux ports USB, un DisplayPort 1.4, une sortie casque et un port USB-C, lequel permet notamment l’affichage vidéo 4K, le transfert de données et le chargement d’un PC portable ou d’un smartphone.

Une grande dalle lumineuse

Le LG Ergo UltraFine 32UN88AP-W intègre par ailleurs une dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 32 pouces. Autant dire que l’excellent niveau de détails couplé à une diagonale aussi grande permet de travailler confortablement. La marque a en plus misé sur une compatibilité HDR10, format qui permet de rendre chaque contenu bien plus détaillé et contrasté grâce à une extension de la plage dynamique.

Autre atout qui devrait rassurer les créatifs : l’écran couvre 95 % du spectre DCI-P3, ce qui veut dire que la palette de couleurs affichée est ici bien étendue. De plus, la technologie IPS est aussi de la partie et permet d’offrir de larges angles de vision ; parfait pour les personnes qui souhaitent pouvoir travailler à plusieurs devant le même écran. Enfin, si les gamers peuvent tout à fait utiliser cet écran pour leurs sessions, le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz pourrait se révéler un peu juste pour eux.

