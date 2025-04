Honor MagicBook Art 14 avec 300 € de réduction : un puissant laptop Snapdragon X Elite et écran tactile OLED

En ce moment sur le site même d’Honor, il y a un code promo pour fêter Pâques, qui permet d’économiser 300 euros sur le MagicBook Art 14 et l’avoir pour 1 399,90 euros au lieu de 1 699,90 euros.

L’Honor MagicBook Art 14 est un PC portable impressionnant à bien des égards. C’est un ultraportable design et original puisqu’il est accompagné d’une webcam magnétique à fixer à l’envie sur le haut de son écran OLED. Il fonctionne avec la très puissante puce Snapdragon X Elite qui peut prendre en charge toutes les fonctions d’intelligence artificielle. Toute sa fiche technique justifie son prix de base de 1699,90 euros, mais pour Pâques, la marque propose une remise de 300 euros grâce à un code promo.

Les points forts du Honor MagicBook Art 14

Son processeur Qualcomm Snapdragon X Elite

Le combo 32 Go de RAM et 1 To de stockage

L’écran tactile OLED de 14,6 pouces et ses couleurs éclatantes

En arrivant sur la page du produit sur le site d’Honor, le MagicBook Art 14 est affiché au prix fort de 1 699,90 euros. Soit, vous cliquez sur la case coupon, soit vous entrez le code promo ART14APR juste avant de payer, pour l’afficher à 1 399,90 euros.

Un ultraportable au design léger, malin et soigné

Avec son châssis en alliage de magnésium, le Honor MagicBook Art 14 propose un design élégant. Sa forme incurvée, peu commune sur un laptop, renforce cette impression de finesse. Le tout ne pèse qu’1 kg pour 1 cm d’épaisseur, ce qui en fait un compagnon idéal pour la mobilité. Particularité originale : une caméra 1080p détachable vient se fixer magnétiquement au-dessus de l’écran et pivote jusqu’à 180°, sans créer d’encoche sur la dalle. Quand vous ne l’utilisez pas, elle se range discrètement dans la tranche gauche du châssis.

L’écran ne déçoit pas non plus. Honor propose une dalle OLED tactile de 14,6 pouces qui affiche une définition 3,1K, soit 3 120 x 2 080 pixels pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce combo garantit des images détaillées et fluides avec des contrastes profonds. La couverture à 100 % du spectre DCI-P3 assure une restitution fidèle et éclatante des couleurs, idéale pour les créatifs comme pour les amateurs de belles images.

Une puce taillée pour l’IA et des usages ambitieux

Sous le capot, le MagicBook Art 14 embarque la puce Snapdragon X Elite, épaulée par 32 Go de RAM. Un duo de choc qui assure sur la réactivité, même si vous avez besoin de pas mal de puissance. Grâce à sa NPU (unité de traitement neuronal) affichant 45 TOPS, cette machine se distingue sur les performances liées à l’IA. Plusieurs fonctions comme Honor Notes IA et la touche Copilot de Microsoft illustrent bien cette orientation : transcription, résumé, sous-titrage automatique : tout devient plus fluide et plus rapide.

Pour un usage quotidien, la machine se montre silencieuse, même avec ses ventilateurs actifs, et promet jusqu’à 10 heures d’autonomie. C’est aussi un laptop bien équipé pour rester connecté : port HDMI 2.1, port USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C et une prise casque/micro 3,5 mm. De quoi couvrir l’essentiel des besoins sans compromis.

Si l’univers des ultrabooks vous intéresse et que vous souhaitez savoir ce qu’il y a de beau sur le marché, vous pouvez consulter notre guide d’achat dédié.

