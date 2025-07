Bouygues Telecom lance la Kids Watch, une montre connectée pensée pour les enfants et les parents

Et si, au lieu d’offrir un smartphone à votre enfant, vous optiez plutôt pour une montre connectée ? Bouygues Telecom propose justement un modèle Kids abordable, élaboré spécialement pour les 9 ans et plus.

« Maman, je veux un smartphone » : difficile d’échapper à cette question lorsque son enfant approche de l’adolescence. Lui accorder un soupçon d’indépendance pourquoi pas, mais comment faire pour garder un œil sur ses activités en ligne ? Bouygues Telecom a une solution simple et abordable qui a de quoi ravir toute la famille : la Kids Watch.

Accessible pour 1 euro à la commande, puis 4 euros par mois pendant 24 mois, cette montre connectée lui permet de vous contacter ou d’échanger avec ses copains chaque fois que nécessaire. Vous pouvez même suivre son positionnement en temps réel et gagner en sérénité lorsqu’il rentre seul de l’école.

L’indépendance oui, mais en toute sécurité

Lorsque son enfant commence à devenir plus autonome, à aller à l’école tout seul notamment, il est appréciable de pouvoir le joindre et en retour de s’assurer qu’il puisse vous contacter en cas de besoin.

La Kids Watch proposée par Bouygues Telecom répond justement à ce besoin, sans les contraintes habituelles d’un smartphone. D’ailleurs, étant alimentée par un forfait bloqué, cette montre connectée n’a aucunement besoin d’être associée à un mobile pour fonctionner.

Grâce à sa connectivité 4G, à sa caméra et à son micro intégrés, l’enfant peut envoyer des messages, passer des appels audio et vidéo, ou bien en recevoir. Côté contacts, c’est vous qui gardez la main et enregistrez la liste des personnes autorisées directement depuis l’application compagnon (disponible sur Android et iOS).

Les bénéfices de la Kids Watch ne s’arrêtent pas là. L’appareil étant en prime équipé d’un GPS, vous pouvez suivre les déplacements de votre chérubin en temps réel et même recevoir une alerte lorsqu’il sort d’une zone de sécurité préalablement définie. Résultat : l’enfant gagne en autonomie et les parents en sérénité.

Dernier atout pratique : le constructeur a prévu un mode école chargé de bloquer automatiquement les communications ainsi que le son durant les heures de cours. Aucun risque donc de perturber le bon déroulement de la classe et de voir la montre confisquée par les enseignants.

La Kids Watch est disponible dès à présent chez Bouygues Telecom en noir, rose ou bleu au prix de 97 euros. L’opérateur vous permet toutefois d’étaler le paiement sur 2 ans à raison d’un premier versement de 1 euro suivi de 24 mensualités de 4 euros.

Un forfait pour rester connecté en toutes circonstances

Pour fonctionner en toute autonomie, sans smartphone attenant, la Kids Watch a besoin d’une connexion à internet. Bouygues Telecom a donc concocté une offre spéciale : le forfait bloqué Kids Watch.

Affichée à 9,99 euros par mois, cette offre sans engagement comprend 2 Go de données mobiles utilisables en France, en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels et SMS illimités dans chacune de ces zones. Avec une telle enveloppe, l’enfant peut passer chaque mois jusqu’à 4 heures d’appels vidéo. De quoi couvrir les éventuelles urgences, ainsi que les échanges réguliers avec ses amis.

Si vous êtes déjà client B.iG ou si vous souscrivez en parallèle à l’un des abonnements fibre de Bouygues Telecom, le forfait Kids Watch devient encore plus accessible et tombe à seulement 4,99 euros par mois.

Pour souscrire, rien de plus simple. Une fois la montre et le forfait Kids Watch ajoutés au panier, il suffit de renseigner vos coordonnées, votre IBAN et de régler la première mensualité de 1 euro (ou les 97 euros si vous optez pour un paiement unique). Et quelques jours plus tard, vous recevrez la montre connectée par voie postale.