Avec 150 € de moins, ce laptop boosté par une puce Snapdragon X et l’IA devient bien plus intéressant

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est un ultrabook qui est performant et taillé pour les travailleurs nomades. Actuellement, ce modèle avec Copilot et propulsé par un Snapdragon X est vendu à 649,99 euros au lieu de 799,99 euros chez Boulanger.

Lenovo est une des références incontournables si vous êtes à la recherche d’un laptop dédié au travail. Le modèle IdeaPad Slim 3 15Q8X10 avec Copilot embarque un processeur Snapdragon X, réservé aux laptops abordables, mais qui ne manque pas d’efficacité. Le voilà encore plus accessible en tombant sous les 650 euros.

Ce qu’on apprécie du Lenovo IdeaPad Slim 3

Un format compact et léger

Une dalle Full HD+ IPS de 15,3 pouces

Un combo Snapdragon X + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant affiché à 799,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est aujourd’hui disponible en promotion à 699,99 euros chez Boulanger.

Une machine légère, mais avec un grand écran

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 a l’un de ses gros atouts inscrit dans son nom : oui, ce PC portable est « slim » avec son épaisseur qui ne dépasse pas le 1,69 cm. Et ce n’est pas tout : son poids plume de 1,5 kg est là aussi un très bon point qui devrait ravir les travailleurs nomades à la recherche d’une machine bien légère. Figurez-vous d’ailleurs que son châssis particulièrement mince ne l’empêche de présenter une connectique plutôt généreuse, composée de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 3.2 Gen 1, d’un port HDMI et d’une prise combo casque/micro.

Côté écran, l’IdeaPad Slim 3 embarque une dalle Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) de 15,3 pouces, soit une diagonale tout à fait confortable pour travailler et multiplier les onglets. La technologie IPS, qui offre de larges angles de vision, est même de la partie ; pratique si l’on doit regarder l’écran à plusieurs. Sous cet écran, se trouve le clavier, bien sûr, mais une touche en particulier nous intéresse : celle permettant de convoquer Copilot, la fameuse IA de Microsoft qui va venir simplifier une foule d’usages et nous aider à gagner en productivité. Mention spéciale pour la fonction Recall, qui permet de retrouver n’importe quel fichier, discussion ou page web sur son ordinateur via l’intelligence artificielle.

De belles performances au quotidien

Cet IdeaPad Slim 3 renferme par ailleurs un processeur Snapdragon X (X1-SE-26-100), cadencé à 3 GHz (sans mode Boost) et équipé de 8 cÅ“urs. Il s’agit là d’une déclinaison moins puissante des Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, qui a pour ambition de faire descendre l’addition des PC sous ARM ou des PC Copilot+, comme celui qui nous intéresse. Le processeur promet une autonomie deux fois supérieure à celle des machines Intel et peut exécuter 45 trillions d’opérations par seconde grâce au NPU Hexagon. Concrètement, Qualcomm promet plus de performance, plus d’autonomie et plus de fonctionnalités d’IA que les ordinateurs sous architecture x86.

Cette puce est également couplée à 16 Go de RAM LPDDR5X, pour offrir une bonne réactivité et une meilleure gestion du multitâche. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui assure des temps de chargement réduits ainsi que des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués. Enfin, côté endurance, la marque promet une autonomie de 17 heures, mais tout dépendra, bien sûr, de votre utilisation.

