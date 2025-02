Dreame X40 Ultra Complete : cet aspirateur robot 2-en-1 puissant chute enfin sous les 1 000 €

Le Dreame X40 Ultra Complete est un robot aspirateur-laveur qui regorge d’innovations. Puissant et efficace au quotidien, ce modèle est en ce moment bien moins onĂ©reux que d’habitude : Amazon le propose en effet Ă 999 euros au lieu de 1 499 euros.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les marques qui conçoivent des aspirateurs robots rivalisent d’ingĂ©niositĂ© pour proposer des modèles complets et polyvalents. Dreame fait justement partie de ces fabricants qui ne lĂ©sinent pas sur les fonctionnalitĂ©s ; la preuve avec son X40 Ultra Complete, un robot aspirateur-laveur puissant qui profite d’une petite dose d’IA et qui est mĂŞme capable de nettoyer ses patins seuls, comme un grand. S’il vous intĂ©resse, sachez que son prix vient enfin de passer sous la barre symbolique des 1 000 euros.

Les points forts du Dreame X40 Ultra Complete

D’excellentes performances d’aspiration

Une navigation fiable

Une application intuitive avec de l’IA

LancĂ© Ă 1 499 euros, le Dreame X40 Ultra Complete est aujourd’hui affichĂ© Ă 999 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Dreame X40 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un robot épaulé par une application bien complète

Le Dreame X40 Ultra Complete est un robot aspirateur qui adopte un look plutĂ´t classique pour ce type de produit, avec un format circulaire et un dĂ´me LiDAR au sommet. Derrière sa façade avant, se nichent des capteurs multispectres, qui lui permettent de dĂ©tecter les obstacles. Il renferme aussi et surtout une brosse latĂ©rale motorisĂ©e, qui peut se dĂ©ployer automatiquement pour nettoyer les coins et le long des meubles, ainsi que deux patins rotatifs, dont l’un peut aussi s’Ă©tendre, et un rouleau brosse en caoutchouc, efficace pour contrer les enchevĂŞtrements de cheveux et poils d’animaux. Mais ce n’est pas tout : ce modèle Complete s’accompagne de divers accessoires, comme un deuxième rouleau brosse, deux brosses latĂ©rales ou encore douze serpillières supplĂ©mentaires.

Le robot aspirateur fonctionne par ailleurs avec une application, qui est très intuitive. C’est sur celle-ci qu’on retrouve la cartographie du logement, par exemple. Justement, l’appareil est capable de segmenter automatiquement les pièces et de sauvegarder jusqu’à quatre cartes diffĂ©rentes. Il est Ă©videmment possible d’y crĂ©er des barrières virtuelles, et mĂŞme de paramĂ©trer des habitudes de nettoyage spĂ©cifiques pour chaque pièce. L’application comporte bien d’autres fonctionnalitĂ©s, comme le Clean Genius (pour ajuster automatiquement la puissance d’aspiration et le niveau d’humiditĂ© de la serpillière), l’ajustement du comportement du robot face Ă des tapis ou encore la personnalisation des paramètres d’extension de la serpillière et de la brosse latĂ©rale.

Une puissance d’aspiration admirable

Le X40 Ultra se diffĂ©rencie Ă©galement par sa puissante aspiration de 12 000 Pa. En fonctionnement, il se rĂ©vèle tout simplement excellent, tant sur les sols durs que sur les tapis, et mĂŞme dans les coins, grâce Ă sa brosse extensible. Sur les tapis, le robot peut dĂ©tacher et laisser ses patins de serpillière dans la station pour Ă©viter de les mouiller. S’agissant du nettoyage humide, justement, le robot est capable d’éliminer tous types de tâches, et l’ajout de dĂ©tergent est vraiment bĂ©nĂ©fique pour dissoudre les graisses. On aurait toutefois prĂ©fĂ©rĂ© que les serpillières soient chaudes après un lavage dans la base, ce qui aurait permis de nettoyer encore plus efficacement les sols. La station d’accueil est en effet capable de nettoyer les serpillières avec de l’eau chaude Ă 70 ÂşC, avant de les sĂ©cher avec de l’air chaud, ce qui limite les mauvaises odeurs. Mais lors de notre test, cette chaleur s’est dissipĂ©e bien vite après ce processus de nettoyage…

Sur le plan de la navigation, le X40 Ultra est globalement bon et peut circuler en toute autonomie et sans se coincer. Sa dĂ©tection d’obstacles n’est en revanche pas parfaite : s’il crĂ©e bien une carte des obstacles au dĂ©but du nettoyage, il ne la met pas Ă jour au cours de sa mission. Et il a aussi tendance Ă laisser une marge trop large autour des obstacles. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le X40 Ultra peut fonctionner durant 180 minutes par cycle de charge, ce qui est largement suffisant pour nettoyer une surface d’environ 150 m².

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Dreame X40 Ultra.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.