Test Nacon RIG 600 PRO HS : quand la légèreté ne suffit pas

RIG, marque californienne rachetée en 2020 par l’entreprise française Nacon et fournisseur de référence pour les casques e-sport, développe sa gamme grand public avec le RIG 600, un modèle sans-fil et accessible.

Le casque gamer Naco RIG 600 PRO HS est un modèle sans-fil à double connectivité. Capable en même temps de se connecter via un dongle dédié, il dispose aussi d’une liaison Bluetooth qui lui permet d’être utilisé avec de nombreux appareils. Cette liaison sera également utilisée pour personnaliser le casque puisqu’une application mobile dédiée a été développée pour l’occasion.

Au menu : des transducteurs de 40 mm, une autonomie annoncée autour des vingt heures, un microphone escamotable et intégré, le tout pour un tarif qui ne dépasse pas les 100 euros. Point d’importance : l’intitulé « HS » dédie notre modèle de test à la console de Sony. Il faudra donc se tourner vers la version « HX » pour les joueurs en possession d’une XBOX.

Fiche technique

Modèle Nacon RIG 600 Pro HS Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 240 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un design affirmé, mais peu ajustable

L’expérience de déballage détonne avec le RIG 600 PRO HS. En effet, le casque arrive « démonté » dans sa boîte, ce qui laisse présager un choix de construction étonnant. L’arceau principal est en réalité indépendant des oreillettes et les maintient grâce à trois emplacements distincts qui permettent d’ajuster la taille du casque. Cet arceau en plastique intègre une mousse à mémoire de forme couverte de tissus et relativement agréable. La structure est allégée par différentes découpes qui participent au look typique des casques RIG.

Les oreillettes ne peuvent donc pas coulisser le long de l’arceau, comme c’est le cas en général. Ici, il faudra choisir parmi les trois positions disponibles et clipser l’oreillette dans cet emplacement. Cela limite logiquement les possibilités de réglages, mais offre néanmoins un léger débattement pour bien plaquer les coussinets autour des oreilles. Toutefois, la conception du casque et son manque de réglage le rendent « incompatible » avec les boîtes crâniennes le plus volumineuses et pour lesquelles le RIG 600 PRO HS sera trop juste.

Les oreillettes sont à l’image de l’arceau : entièrement en plastique. Tout en donnant un aspect « jouet » et peu premium au casque, cela lui permet aussi d’être relativement léger puisqu’il ne dépasse pas les 250 g sur la balance. De plus, et malgré la surenchère de plastique, le casque semble pouvoir encaisser sans mal les tortures du quotidien grâce à un arceau suffisamment souple.

Les oreillettes accueillent en leur centre des transducteurs de 40 mm et sont couvertes d’une généreuse mousse à mémoire de forme couverte de tissu. Si elles se révèlent confortables à l’utilisation, leur construction en tissu aura logiquement un impact sur le rendu sonore du casque et son isolation.

Tous les boutons, la connectique et le microphone sont regroupés sur l’oreillette gauche du RIG 600 PRO HS. Le microphone s’intègre parfaitement au corps de l’oreillette et est ainsi totalement invisible une fois replié, tout en coupant automatiquement la captation. La perche nous paraît un peu couverte et est logiquement impossible à ajuster.

Pas avare en boutons, le RIG 600 PRO HS intègre un commutateur d’alimentation qui trouve sa place à proximité du port USB C dédié à la charge. Une discrète molette de réglage du volume est aussi présente, mais celle-ci se révèle peu précise et pas pratique à utiliser. Elle s’accompagne d’un bouton de contrôle qui servira en Bluetooth. Enfin, un ultime bouton s’installe sur la partie supérieure de l’oreillette et permet de basculer entre les différents modes de communication.

Une fois vissé sur la tête, ce casque RIG se montre relativement confortable (si on fait fi de ce problème de taille). Le plastique a pour avantage de le rendre léger tout en s’adaptant correctement à l’anatomie de l’utilisateur. Néanmoins, l’arceau et ses trois points de réglage montreront vite leur limite.

Double liaison sans-fil et autonomie tout simplement correcte

Le RIG 600 PRO HS est un casque sans-fil, et uniquement sans-fil. Il peut simultanément être utilisé en sans-fil 2,4 GHz avec son dongle dédié, mais également en Bluetooth pour se connecter à la plupart des appareils dotés de cette technologie (comme nos smartphones).

La marque met par ailleurs en avant le mode « duo », permettant d’utiliser les deux liaisons en simultané. En réalité, si on peut effectivement basculer en façon transparente entre les deux, il est impossible de profiter du son en provenance des deux sources simultanément. Par exemple, un morceau en cours de lecture sur le téléphone sera mis en pause dès qu’un son est émis par l’ordinateur auquel le casque est relié. En l’état, cette fonction n’a donc que peu d’intérêt. Autre problème constaté durant notre utilisation : le Bluetooth se déconnecte quelques secondes parfois, ce qui génère une notification sonore qui masque les sons en cours de lecture.

En dehors de ces petits regrets, la connexion sans-fil via le dongle s’est montrée très fiable durant ces quelques jours de test. La portée est suffisamment importante pour permettre de se déplacer dans une autre pièce sans pour autant perdre la liaison. De la même manière, la latence induite par cette méthode de connexion reste imperceptible.

RIG annonce une autonomie de 24 heures en Bluetooth et jusqu’à 18 heures avec le dongle USB C. Nos mesures coïncident avec les données fournies par le constructeur et font du 600 PRO HS un casque tout simplement correct en termes d’autonomie.

Une prestation sonore peu convaincante

Le H600 Pro est équipé de transducteurs de 40 mm, sorte de norme sur la plupart des casques de jeu. À l’oreille, sa prestation sonore globale n’est pas des plus convaincantes, et ce, pour plusieurs raisons. Durant les premières minutes d’écoute, son rendu paraît néanmoins flatteur sur certains styles de musique, mais ses défauts se font vite entendre par la suite.

C’est notamment la reproduction des voix qui pose un vrai problème. J’ai, par exemple, pour habitude d’écouter la radio ou des podcasts de façon régulière et le H600 Pro peine sur les voix, qu’il diffuse de façon très métallique. Dans un autre registre, les transducteurs manquent de précision lorsque l’environnement sonore devient complexe (les scènes de bataille particulièrement). L’ensemble se transforme en un gloubi-boulga qui manque d’ordre et gâche réellement l’immersion.

Pour autant, sur certaines parties du spectre, le casque s’en sort correctement. Il arrive notamment à proposer des basses relativement profondes et aérées, grâce sans doute à ses coussinets en tissu. La stéréophonie est quant à elle bien maîtrisée, mais cela ne suffit pas à rehausser le niveau très moyen de ce casque qui manque, dans l’ensemble, d’équilibre et de consistance.

🎙️Enregistrement via microphone intégré, normalisé

Cette prestation sonore très moyenne s’étend jusqu’au microphone intégré qui est, lui aussi, très moyen. La voix est capturée de manière lointaine et caverneuse tout en manquant de clarté. Pire encore, le microphone ne parvient pas à atténuer suffisamment les bruits environnants, ce qui laissera vos camarades de jeu entendre les frappes sur votre clavier mécanique ou votre souris.

[Index titre= »Fonctionnalités »]Un contrôle du bout des doigts avec une application mobile

Le Nacon RIG 600 PRO HS garde les consoles en ligne de mire et ne dispose ainsi pas d’un pilote sur PC pour sa configuration. Nous devons télécharger une application mobile dédiée et remplissant le rôle des outils que nous retrouvons habituellement sur notre ordinateur.

Après une mise à jour logicielle qui prend quelques minutes, on atterrit sur une application très claire et bien conçue qui autorise la création de profils pour sauvegarder nos réglages en fonction des différents cas d’utilisation. Les réglages restent relativement limités avec, pour commencer, une gestion basique du gain du microphone ainsi que le volume de son retour dans les oreillettes.

On profite ensuite d’un égaliseur à dix bandes, accompagné de différents profils déjà configurés, pour le jeu notamment. D’autres réglages plus ou moins pertinents sont aussi de la partie comme la personnalisation (ou désactivation) des indications vocales ou encore le choix du mode de connexion par défaut du casque.

En bref, l’application est relativement simple d’utilisation et remplit parfaitement son rôle. Les réglages proposés sont plutôt basiques, mais ont le mérite d’exister. Sans révolutionner le monde des casques de jeu, RIG fournit ici une alternative intéressante aux pilotes parfois lourdingues que l’on retrouve habituellement sur PC.

Prix et disponibilité du casque Nacon RIG 600 PRO HS

Le casque Nacon RIG 600 PRO HS est disponible au prix conseillé de 100 euros.