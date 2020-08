Introduction

Avec ses écouteurs EAH-AZ70XS, Technics fait d'une pierre deux coups. Il s'agit des premiers écouteurs true wireless de la marque spécialiste de la Hi-Fi, mais également des premières modèles à réduction de bruit. Que valent-ils face à une concurrence toujours plus acharnée ? C'est ce qu'on va voir dans ce test complet.

Fiche technique des Technics AZ70

Modèle Technics EAH-AZ70W Format écouteurs intra-auriculaires Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 19.5 heures Version du Bluetooth 5.0 Poids 65 grammes Assistant Vocal Google Assistant, Amazon Alexa Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs qui nous ont été fournis par Technics.

Des écouteurs confortables à porter

Après Bose, Sennheiser ou Sony, c’est désormais au tour de Technics de se lancer dans le segment des écouteurs true-wireless à réduction de bruit active. Pour tout dire, les AZ70 du constructeur sont même les premiers écouteurs true wireless de la marque, jusqu’à présent axée sur le domaine de la Hi-Fi et des casques haut de gamme.

Les écouteurs Technics AZ70 (ou EAH-AZ70W pour leur nom complet), sont fournis avec un petit boîtier de recharge. Celui-ci se présente sous une forme allongée et non pas ronde ou tout en hauteur comme on a pu le voir chez certains concurrents. Un format qui rend un peu plus compliquée l’ouverture du boîtier à une main, d’autant plus qu’aucun creux n’est prévu pour aider le pouce. Autant le dire de suite, l’expérience du boîtier est bien loin de ce que peuvent proposer Google et Apple avec les Pixels Buds ou les AirPods.Vous ne passerez pas des heures entières à le manipuler pour l’ouvrir puis le fermer, et la fermeture du boîtier est bien moins satisfaisante que chez ces concurrents.

Toujours concernant le boîtier, on retrouve une simple prise USB-C au dos, le logo Technics gravé en haut et trois LEDs entre la base et le couvercle pour indiquer le statut de la batterie. Dans l’ensemble, le boîtier de charge des Technics AZ70 n’inspire par particulièrement confiance pour sa solidité. Non seulement le couvercle ne repose par précisément sur la base, mais la charnière est assez peu large et laisse craindre une fragilité avec ses moins de 22 mm de longueur.

Concernant les écouteurs en eux-mêmes, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont larges. En plus des embouts qui viennent se loger dans le canal auditif, ils sont assez volumineux pour remplir toute l’entrée du canal et viennent s’appuyer à la fois sur le tragus et l’antitragus. Néanmoins, malgré ce volume important, ils ne m’ont pas particulièrement dérangé durant mes plusieurs semaines de test. J’ai pu les porter facilement pendant plusieurs heures consécutives, et même aller courir avec, sans être particulièrement gêné.

On notera également que Technics propose cinq paires d’embouts différents avec ses écouteurs. De quoi vous aider à trouver la taille la plus adaptée à votre conduit auditif, à la fois pour gêner le moins possible, mais également pour avoir un son le plus optimisé qui ne sorte pas du conduit auditif.

Notons également que les Technics EAH-AZ70W sont certifiés IPX4 contre la transpiration et les projections d’eau douce et peuvent donc être utilisés sans problème pour une activité physique.

Une application peu ergonomique

Pour le contrôle des EAH-AZ70W, Technics a joué la carte de la simplicité. Chaque écouteur est doté d’une petite surface tactile sur laquelle on pourra appuyer pour lancer certains contrôles. Logiquement, un appui mettra ainsi la musique en pause ou la relancera. Mais c’est pour le reste que ça se gâte.

Deux appuis sur l’écouteur gauche permettront de monter le volume quand trois appuis permettront de l’augmenter. Sur l’écouteur droit, deux appuis feront passer à la piste suivante et trois appuis permettront de revenir au morceau précédent. Enfin, à gauche, un appui long activera l’assistant vocal tandis que le même geste sur l’écouteur droit vous fera changer de mode de réduction de bruit entre le mode actif, le mode passif et le son ambiant. Dans l’ensemble, il peut être compliqué de s’y retrouver et même après plusieurs semaines de test il m’est arrivé de confondre le geste à effectuer pour changer de volume ou de piste. J’aurais très clairement préféré pouvoir modifier les paramètres de contrôle dans l’application, mais ça n’est malheureusement pas possible.

Parce qu’une application, Technics en propose bien une. Le constructeur en propose même pléthore sur le Google Play Store, mais c’est vers Technics Audio Connect qu’il faudra se diriger pour appairer les écouteurs et les configurer. Et autant dire qu’on est assez loin des niveaux d’ergonomie que l’on peut retrouver chez certaines applications concurrentes.

La première fois que vous ouvrez le boîtier des AZ70, ils se mettent automatiquement en mode appairage. Vous n’avez alors qu’à les sélectionner dans l’application. Cependant, dès que vous souhaitez connecter les écouteurs à une autre source, il vous faudra nécessairement relancer la procédure, manuellement cette fois. Pas de bouton dédié sur le boîtier ou les écouteurs, vous devrez appuyer pendant plusieurs secondes sur les surfaces tactiles. Malheureusement, le Bluetooth multipoint n’est pas de la partie.

Une fois les écouteurs connectés, l’application vous permet d’un coup d’œil de voir le niveau de batterie et le volume sonore. Deux autres menus sont présents sur l’écran d’accueil, avec l’égaliseur — sur lequel on reviendra plus tard — et le contrôle du son ambiant. Les Technics EAH-AZ70W ont en effet le mérite de proposer une réduction du bruit active, mais également un mode transparent — appelé ici « son ambiant » — et une désactivation. Pour la réduction de bruit, Technics a intégré un petit curseur et précise « Vers + pour augmenter l’effet ». Néanmoins, si le bruit blanc généré par la fonctionnalité a bien tendance à augmenter lorsqu’on monte la jauge, ce n’est pas le cas de la réduction de bruit. Il vous faudra donc jouer précisément avec le curseur pour trouver la meilleure réduction de bruit possible. Dans mon cas, j’ai pu trouver une réduction de bruit plus efficace en laissant le curseur entre le tiers et la moitié de la jauge.

D’autres fonctionnalités sont présentes dans l’application Audio Connect. Il est ainsi possible de l’utiliser pour retrouver les écouteurs, qui émettront alors un léger son, de choisir entre une priorité pour la qualité du son ou pour la connectivité, qui va alors gérer le codec audio utilisé, de choisir l’assistant vocal utilisé. Notons également que les EAH-AZ70W ne mettent pas automatiquement la musique en pause lorsqu’ils sont retirés. Une fonction pourtant bienvenue chez d’autres modèles.

Un son très équilibré

Les écouteurs de Technics sont chacun dotés d’un transducteur de 10 mm de diamètre. Ils sont également capables de gérer les fréquences de 20 à 20 000 Hz, soit l’ensemble des sons audibles par l’oreille humaine. Du côté de la connexion sans-fil, les EAH-AZ70W sont compatibles avec le Bluetooth 5.0 et gèrent les codecs AAC et SBC. Malheureusement, ni l’aptX, ni l’aptX HD, ni le LDAC ne sont donc de la partie.

Lors des premières semaines de test, j’ai rapidement déploré un problème assez gênant sur les écouteurs de Technics. En effet, le volume maximal était particulièrement faible. Malgré l’isolation passive et la réduction de bruit active, il me fallait nécessairement pousser le volume au maximum pour pouvoir entendre correctement ma musique. Finalement, le souci semble avoir été réglé avec les dernières mises à jour de firmware. Pensez donc à utiliser l’application pour mettre à jour les écouteurs en Bluetooth.

Une fois la mise à jour installée, je n’ai plus connu de souci majeur de la qualité ou du volume sonore avec les AZ70. Testés sur l’Oppo Find X2 Pro avec Spotify, les Technics EAH-AZ70W proposent un son très équilibré sans même toucher aux paramètres d’égalisation. Sur Bad Guy de Billie Eilish, ils mettent bien en avant la voix, avec des basses bien présentes en arrière-plan. Sur la Symphonie numéro 5 de Beethoven, la dynamique est de mise et les instruments se détachent bien les uns des autres. Néanmoins, on pourrait regretter un son un peu plat. Il faut dire qu’avec son historique lié à la Hi-Fi, Technics est réputé pour sa signature sonore très neutre avec une plage ouverte et mettant en avant l’ensemble des voix. C’est logiquement le cas sur les AZ70, même si on ne peut évidemment pas espérer autant de définitions dans les voix avec des écouteurs qu’avec un casque ou des enceintes.

Si cette signature neutre ne vous sied pas, l’application Technics Audio Connect vous permet de profiter d’un égaliseur cinq bandes. De quoi permettre d’augmenter les basses, les médiums ou les aigus si vous le souhaitez. Deux autres modes, amplificateur de basses et voix claire, sont également proposés, pour mettre en avant les basses ou les médiums.

Concernant la qualité d’appel, les Technics EAH-AZ70W ne font pas de merveilles. Alors que j’appelais un collègue avec les bruits de la ville en arrière-plan, il m’a indiqué avoir l’impression que lui-même était dans la rue et que ma voix, étouffée, venait de derrière une vitrine. Autant dire que non seulement les écouteurs ont du mal à capter la voix, mais qu’en plus ils ne proposent qu’une réduction de bruit très sommaire pour votre interlocuteur, ne filtrant partiellement les sons que lorsque vous vous taisez.

Une autonomie confortable

Concernant l’autonomie, Technics annonce environ 6 heures et demie d’utilisation en activant la réduction de bruit. En les utilisant avec un volume élevé, j’ai cependant pu les faire durer un peu moins longtemps et il m’aura fallu 5h49 avant qu’ils ne tombent à court de batterie. Notons néanmoins que chaque écouteur étant indépendant, l’écouteur gauche a pu tenir 23 minutes de plus, même si l’écouteur droit s’est éteint avant.

Pour la recharge, Technics fournit un câble USB-A vers USB-C dans la boîte, mais pas de chargeur. Il vous faudra donc brancher les écouteurs à la prise USB d’un ordinateur ou utiliser un adaptateur secteur pour charger le boîtier. Pour recharger les écouteurs de 0 à 100 %, le temps est plutôt rapide, puisque les Technics AZ70 récupèrent 50 % de batterie en 15 minutes. Pour une charge complète, il faudra patienter 53 minutes.

Notons néanmoins que les Technics EAH-AZ70W ne sont pas compatibles avec la charge sans fil. C’est dommage compte tenu de leur prix plutôt élevé. Par ailleurs, si l’application Audio Connect permet de connaître l’état de charge de chaque écouteur, elle n’indique malheureusement pas celle du boîtier. Dommage aussi. Il faudra alors l’estimer en se basant sur les 3 LEDs intégrées sur la face avant. D’après Technics, le boîtier de recharge permet jusqu’à 19,5 heures d’autonomie au total.

Prix et disponibilité des Technics EAH-AZ70W

Les écouteurs Technics EAH-AZ70W sont d’ores et déjà disponibles au prix de 279,99 euros. Ils sont proposés en deux coloris : noir ou blanc.

À ce prix résolument haut de gamme, ils viennent concurrencer d’autres paires d’écouteurs true wireless comme les Sennheiser Momentum True Wireless 2, les Sony WF-1000XM3 ou les Apple AirPods Pro.