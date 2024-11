Aussi doués pour la bureautique que pour l’IA, les meilleurs PC Dell baissent de prix pour le Black Friday

Dell passe à l’offensive en cette période de Black Friday avec une série de réductions sur plusieurs de ses modèles d’ordinateurs portables dédiés à la bureautique.

Habitué du Black Friday, Dell s’adresse cette année aux travailleurs et travailleuses avec des réductions atteignant jusqu’à 25 % sur plusieurs modèles de ses gammes Inspiron et XPS.

Processeur Intel ou AMD, dalle 14, 15 ou 16 pouces, puce graphique dédiée ou GPU Nvidia de dernière génération… l’offre de la marque américaine fait comme d’habitude preuve d’éclectisme pour s’adapter le mieux possible à vos besoins du quotidien.

Les offres Dell pour le Black Friday :

Le petit plus : Dell est aussi réputé pour la qualité de son service client. Très joignable et efficace, l’équipe d’experts du fabricant est disponible sur plusieurs canaux différents : en semaine entre 9 h et 18 h par chat ou téléphone (0801 800 001, appel gratuit), mais aussi par WhatsApp.

Dell Inspiron 15 : la sobriété au service de l’efficacité

Chez Dell, un ordinateur d’entrée de gamme n’est pas un appareil au rabais. Pour moins de 350 €, le CN33408SC est le laptop idéal pour toutes les tâches du quotidien. Aussi à l’aise en bureautique qu’en lecture multimédia, il se paie le luxe d’embarquer un écran 120 Hz à bordures fines aussi fluide qu’esthétique. Avec ses 3 ports USB, son HDMI pleine taille et son lecteur de cartes SD, il se tient prêt à faire face à toutes les situations quand son SSD de 512 Go promet des vitesses éclair de chargement et de transfert.

Pour à peine plus de 1,5 kg, nous voilà face à une proposition sobre, solide et durable dont la bonne autonomie et la charge rapide vous faciliteront grandement la vie au quotidien.

Pour son Inspiron 15 CN33025SC, Dell améliore sensiblement les capacités de son ordinateur portable sans pour autant trop alourdir la note. Deux fois plus d’espace disque et de mémoire vive, un processeur Intel Core i5 de 13ᵉ génération qui garantit de belles performances et une carte Wi-Fi 6 qui procure une connexion internet fiable et rapide. En plus de l’écran performant que l’on évoquait plus haut, ce modèle a bien des arguments à faire valoir au moment du bilan comptable.

D’autant que son autonomie de plus de neuf heures garantit une bonne journée de travail d’utilisation continue. Ce modèle équipé d’un processeur Intel est disponible à 689,35 euros pour le Black Friday.

Dell XPS 14 et 16 : l’IA à portée de main

Avec sa fiche technique ébouriffante, ce XPS 16 donne un véritable avant-goût du futur. Son processeur Intel Core Ultra 7 155H a été conçu pour gérer parfaitement tous les calculs exigés par l’intelligence artificielle, que l’on retrouve aujourd’hui dans la plupart des logiciels de création assistée par ordinateur. Soutenu par une RTX 4060 et 32 Go de mémoire vive, l’appareil est taillé pour faire face aux tâches professionnelles et personnelles les plus complexes.

Pour ne rien gâcher, son écran InfinityEdge Full HD aux bordures réduites est en verre renforcé Gorilla Glass pour une durabilité maximale, en phase avec une autonomie de 8 heures remarquable compte tenu de la puissance de la machine. Si la présence unique de ports USB type-C vous effraie, pas d’inquiétude : Dell fournit un adaptateur vers une prise de type-A (plus un port HDMI), qui vient se brancher sur l’un des trois ports Thunderbolt 4 disponibles. Il est actuellement disponible pour 2 149 euros.

Équipé du même processeur compatible avec l’IA que le XPS 16, le Dell XPS 14 répond à toutes les demandes des travailleurs et travailleuses nomades, tant du côté des performances que de la transportabilité. Sa taille fine (moins de 2 cm d’épaisseur) et son poids plume (à peine 1,6 kg) lui permettent de se glisser dans n’importe quel sac. En parallèle, son clavier confortable est composé d’une touche dédiée à Copilot, l’intelligence artificielle maison de Microsoft, mais aussi d’une ligne de touches de raccourcis qui facilite grandement la vie au quotidien.

La solidité de son écran Gorilla Glass, son autonomie impressionnante et son lecteur d’empreinte ne sont que quelques-uns des arguments supplémentaires de cet ordinateur portable, parfaitement équilibré entre puissance et mobilité. Un PC efficace qui est vendu 1749 euros actuellement.