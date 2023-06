PCIe 7.0 : voici la nouvelle norme qui permettra de booster les performances des PC et consoles

Le PCI-SIG a rendu publiques les spécifications du futur standard PCIe 7.0 qui concerne notamment les cartes graphiques. Ce dernier pourra notamment quadrupler les débits par rapport à l'actuelle norme PCIe 5.0, pour des performances graphiques encore plus élevées.

Le standard PCIe évolue perpétuellement depuis près de 20 ans pour prendre en charge de manière toujours plus efficace les échanges de données entre le processeur et les différents composants (GPU, SSD, carte réseau…) d’un ordinateur. On connaît désormais les spécifications officielles (mais vraisemblablement pas tout à fait définitives) de sa version 7.0.

Si sa finalisation complète n’arrivera pas avant 2025, le PCIe 7.0 est donc dès à présent dévoilé, au moins dans ses grandes lignes, par le PCI-SIG, un consortium composé de représentants des principaux acteurs de l’industrie (AMD, Dell, HP, Nvidia, IBM, Intel ou encore Qualcomm).

Dans un premier temps, ce nouveau standard concernera surtout l’informatique haute performances, l’informatique quantique, l’industrie aérospatiale, ou plus modestement les serveurs et le cloud, avant de s’orienter progressivement vers le grand public pour remplacer la norme PCIe 6.0. Cette dernière avait été dévoilée pour la première fois fin 2020 et reste attendue prochainement sur PC, avec une fenêtre de déploiement annoncée entre 2023 et 2024.

Des débits impressionnants, tout simplement.

Rappelons qu’à ce stade, le marché demeure toutefois principalement axé sur le standard PCIe 5.0, présenté en 2019 et qui vient tout juste d’être adopté par les processeurs et cartes graphiques de dernière génération. Vous l’aurez compris, le PCIe 7.0 qui nous intéresse aujourd’hui est donc un standard du futur… au sens propre.

Source : PCI-SIG via TechPowerUp

Ces précisions étant faites, il faut admettre que les spécifications avancées par le PCI-SIG mettent l’eau à la bouche. Dans sa version 0.3, la norme PCIe 7.0 est censée offrir une bande-passante de 128 GT/s, et jusqu’à 512 Go/s de débits bi-directionnels dans le cadre d’une configuration x16. Pour comparaison, la bande passante du PCIe 5.0 actuel se limite à 32 GT/s seulement, soit quatre fois mois. On notera quand même que quadrupler les débits commence à devenir une habitude pour le standard PCIe. Ce même écart de performances ayant déjà été promis entre les versions 4.0 et 6.0 il y a trois ans.

En parallèle, le PCI-SIG évoque aussi une latence encore plus réduite pour le PCIe 7.0, ainsi qu’une efficacité énergétique accrue. Une rétrocompatibilité est par ailleurs annoncée avec l’ensemble des précédentes générations du standard PCIe. Autant de précisions qui nous donnent un petit aperçu du futur de nos PC fixes et portables, mais aussi de nos consoles de jeu et d’autres appareils électroniques de notre quotidien.

