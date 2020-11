Quatre fois plus rapide que le PCIe 4.0, le PCIe 6.0 est sur les rails pour 2021

Le consortium PCI-SIG, en charge d’établir et ratifier ce que seront les spécificités techniques des prochains standards PCIe, entre autres, nous donne des nouvelles du PCIe 6.0… qui devrait bien arriver dès l’année prochaine.

À intervalles réguliers, le PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group), consortium composé de représentants d’AMD, Dell, HP, Nvidia, IBM, Intel ou encore Qualcomm, fait le point sur le degré d’avancement des prochains standards PCIe. Après le PCIe 4.0 (établi en 2017 mais déployé en masse auprès du grand public que depuis l’année dernière) et le PCIe 5.0 (ratifié l’année dernière seulement), c’est au tour de la norme PCIe 6.0 de se concrétiser petit à petit.

Le PCI-SIG a partagé il y a quelques jours une note précisant que la version 0.7 du nouveau standard est désormais officielle. Une information complétée d’une autre : les spécifications de la version définitive devraient pour leur part être ratifiées dès l’année prochaine.

Un nouveau standard rapide comme l’éclair pour les particuliers et les entreprises

Comme le résume le site spécialisé TechPowerUp, le standard PCIe 6.0 devrait permettre une amélioration notable des vitesses de transferts par rapport aux précédentes générations. Mention est faite de débits deux fois plus importants que le PCIe 5.0 et quatre fois plus élevés qu’avec le standard actuel PCIe 4.0. Par rapport au PCIe 3.0 qui disparaît peu à peu du marché, le PCIe 6.0 devrait se montrer jusqu’à huit fois plus rapide.

Reste que vous n’avez pas de mouron à vous faire si vous venez de passer sur une machine équipée en PCIe 4.0 : si le PCIe 6.0 est en bonne voie pour être officialisé en 2021, il n’arrivera pas sur le marché PC grand public avant au moins 2023/2024, le temps pour l’industrie de développer d’abord des produits compatibles en masse avec le PCIe 5.0, puis de s’intéresser à la norme suivante et ses débits encore plus élevés.

Notons tout de même que le PCI-SIG a accéléré le mouvement en matière de certification ces dernières années : entre 2017 et 2021, elle aura normalement ratifié trois versions de PCIe, contre une seule (le PCIe 3.0) entre 2010 et 2017.