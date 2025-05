Garmin Instinct 2 Solar : cette montre connectée à l’autonomie illimitée est quasi à moitié prix sur Amazon

Solide, étanche et surtout ultra-endurante, la Garmin Instinct 2 édition Solar est clairement taillée pour les sportifs exigeants et les baroudeurs. Actuellement, vous la trouverez à 190,99 euros au lieu de 349,99 euros sur Amazon.

Les sportifs les plus assidus à la recherche d’une montre connectée bien solide et bourrée de capteurs savent qu’ils peuvent trouver leur bonheur chez Garmin, spécialiste de la tocante sportive. Et s’ils souhaitent miser sur une montre vraiment endurante, qui offre même une autonomie illimitée, ils pourront par exemple s’orienter vers la Garmin Instinct 2 Solar, qui se recharge grâce au soleil, proposée à moins de 200 euros actuellement.

Les points forts de la Garmin Instinct 2 Solar

Certifiée 10 ATM

Un verre solaire pour une autonomie illimitée

De nombreux capteurs intégrés

Auparavant proposée à 349,99 euros, la Garmin Instinct 2 Solar est aujourd’hui disponible en promotion à 190,99 euros sur Amazon.

Si votre budget est plus restreint, vous pourrez toujours miser sur la Garmin Instinct 2 classique à 155,98 euros au lieu de 249,99 euros sur Amazon.

La montre qui ne faiblit (presque) jamais

La Garmin Instinct 2 Solar est une montre connectée qui a tout d’abord le net avantage d’être particulièrement solide et résistante. La preuve avec son boîtier assez massif en polymère renforcé de fibres et son verre Corning Gorilla qui protège l’écran des rayures. N’oublions pas non plus sa certification 10 ATM (elle est donc étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur), ou encore sa résistance aux chocs et à la chaleur.

Autre point fort de son design, et pas des moindres : son écran MIP transflectif de 0,9 pouce recouvert d’un verre solaire, qui permet tout simplement à la montre de se recharger grâce au soleil… et de fonctionner de façon illimitée. La Garmin Instinct 2 Solar peut plus précisément offrir une autonomie illimitée en mode montre connectée si vous l’utilisez 3 heures par jour à l’extérieur, en plein soleil. Et en mode GPS, elle pourra tenir jusqu’à 48 heures grâce au verre solaire.

Le coach parfait des sportifs

La Garmin Instinct 2 Solar est, comme toute bonne montre connectée, évidemment bourrée de capteurs qui vous aident à en savoir plus sur votre état de santé et votre forme physique. Elle peut par exemple mesurer votre fréquence cardiaque, calculer votre niveau de stress, analyser votre sommeil, estimer l’absorption de l’oxygène par votre corps ou encore suivre le cycle menstruel des personnes concernées. Elle est aussi capable d’évaluer l’état de forme de votre organisme afin de vous aider à orienter vos efforts correctement grâce au moniteur d’énergie Body Battery.

Côté sport, la montre intègre plusieurs profils d’activités préinstallés (course à pied, cyclisme, natation, escalade en intérieur…) et vous fournit même une aide à la récupération. Sachez aussi que l’Instinct 2 Solar peut calculer le VO2 Max (volume de dioxygène maximal qui peut être absorbé par vos muscles), ce qui peut vous donner une idée des performances que vous pouvez atteindre. Enfin, elle embarque une puce GNSS multibande, compatible avec les satellites GPS, mais également avec deux autres constellations GNSS (Galileo et Glonass). Et grâce à sa fonction Tracback, elle peut même vous orienter vers votre point de départ.

