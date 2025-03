Voici la plus petite borne de recharge au monde pour voiture électrique qui n’oublie pas la puissance maximale

MAHLE vient de présenter ce qu’il annonce comme étant la plus petite wallbox (borne de recharge) au monde ! Pratique pour recharger une voiture en plaçant ces bornes un peu partout.

Wallbox SmallBOX par MAHLE chargeBIG // Source : MAHLE

MAHLE est connu pour ses équipements automobiles ainsi que ses moteurs de vélos électriques. Parmi les nombreuses activités du groupe allemand, on retrouve également des produits destinés aux véhicules électriques. Sa filiale MAHLE chargeBIG vient de présenter, par un communiqué de presse, la SmallBOX, une Wallbox annoncée comme la plus petite du monde, tout en offrant une puissance de charge respectable.

Presque invisible

Les dimensions de la Wallbox SmallBOX de MAHLE chargeBIG sont étonnamment réduites, avec seulement une dizaine de centimètres de large et un poids inférieur à deux kilos. Elle pourra donc être facilement dissimulée sur une façade de maison ou intégrée discrètement dans un garage épuré.

La SmallBOX est si petite qu’elle tient facilement dans une main, ici dans celle de Matthias Kreimeier, directeur général de MAHLE ChargeBIG. // Source : MAHLE

Comme il se doit, cette Wallbox est équipée d’une prise Type 2. Pour MAHLE, « l’objectif est de réduire les temps et les coûts d’installation, rendant l’électrification des places de stationnement aussi simple que possible pour les clients ». Ce produit vise principalement les entreprises et les collectivités territoriales. D’autant plus que les SmallBOX sont compatibles avec les systèmes de facturation, les cartes RFID et les paiements par carte bancaire grâce à un terminal intégré. Il est également possible d’utiliser l’application chargeBIG ou encore l’eRoaming via des applications de recharge courantes.

Petite mais puissante !

Ce n’est pas la taille qui compte, mais bien la puissance. La SmallBOX est proposée en deux versions :

ECO : capacité de charge de 7,4 kW

PRO : capacité de charge de 22 kW

Avec cette deuxième version capable d’envoyer un courant plus puissant à la voiture, le temps d’une charge complète demande entre 2 et 5 heures, il est possible de charger entièrement sa voiture sur une demi-journée. Ce qui semble très pratique dans l’hypothèse d’une charge en entreprise.

Une gestion dynamique de la charge

Mais au-delà d’une simple Wallbox, MAHLE chargeBIG s’efforce de proposer une gestion dynamique de la charge. Pour cela, un répartiteur de puissance chargeCLUSTER est disponible en plusieurs tailles :

Taille S : 2 connecteurs

Taille M : 6 connecteurs

Taille L : 36 connecteurs

chargeCLUSTER pour Smallbox // Source : MAHLE

L’objectif de cette gestion dynamique est de répartir l’énergie de manière optimale entre les véhicules connectés, sans surcharger l’installation électrique, afin d’éviter les coûts liés aux pics de consommation d’énergie.