Microsoft va tuer l’un de ses meilleurs outils du quotidien pour le remplacer… par Copilot

Microsoft s’apprête à débrancher son application « Lens – PDF Scanner ». Très utile pour scanner des documents sur iOS comme sur Android, cette dernière sera prochainement remplacée par une fonctionnalité intégrée à Copilot, l’intelligence artificielle de Microsoft.

Le logo de Copilot // Source : Microsoft

Scanner un document et le convertir automatiquement en PDF (mais aussi en PowerPoint ou en fichiers Excel) avec son smartphone. En deux mots, c’est ce que sait très bien faire l’application mobile Microsoft Lens – PDF Scanner, proposée depuis plusieurs années par le géant de Redmond sur Android comme sur iOS.

Anciennement connue sous l’appellation Office Lens, cette dernière profite d’une belle popularité (plus de 50 millions de téléchargements sur Google Play) et de très bonnes notes sur les deux principaux marchés d’application (4,6/5 sur Google Play et 4,8/5 sur l’App Store), Microsoft Lens – PDF Scanner s’est bâti une solide réputation au fil des années grâce à sa simplicité, sa fiabilité et son efficacité.

Fin de partie le 15 novembre pour Microsoft Lens

On apprend pourtant cette semaine que Microsoft s’apprête à lui dire au revoir, pour mieux la remplacer par une fonctionnalité d’ores et déjà intégrée à son intelligence artificielle : Copilot, de plus en plus difficile à contourner dans l’environnement logiciel du groupe.

En l’état, la fin de support Microsoft Lens – PDF Scanner est toute proche, puisque fixée au 15 septembre prochain. Date à laquelle l’application sera purement et simplement retirée des deux Stores mentionnés plus haut. Les utilisateurs, eux, pourront toutefois continuer de scanner des documents avec l’application jusqu’au 15 décembre 2025.

Microsoft Lens — PDF Scanner sera bientôt de l’histoire ancienne // Source : Microsoft

Après cette date, le service ne sera plus utilisable, mais les documents déjà scannés resteront accessibles aussi longtemps que l’application (certes devenue inerte) restera installée sur le smartphone de l’utilisateur.

À la place de Microsoft Lens, les utilisateurs seront donc invités à se rabattre sur Microsoft 365 Copilot, qui intègre déjà une fonction scanner proche de celle proposée par Lens.

Comme le souligne Mashable, Microsoft 365 Copilot ne propose toutefois pas la fonction de stockage automatique des documents scannés sur les applications de la Suite Office, et pas non plus les fonctionnalités d’accessibilités qui avaient contribué au succès de Lens. À court terme au moins, on perdra donc au change.