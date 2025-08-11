Galaxy Watch : autonomie, mesures de santé… Samsung affiche déjà ses ambitions pour ses prochaines montres

À l’occasion d’une interview accordée à un magazine coréen, l’un des cadres de Samsung a indiqué que la marque souhaitait proposer une meilleure autonomie et de nouvelles mesures de santé pour ses prochaines Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch 10.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Alors que les Samsung Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic sont désormais disponibles depuis quelques semaines, l’un des cadres de la division Samsung en charge du suivi de santé, Choi Jong-min, a profité de ce lancement pour faire le point sur les ambitions de la marque à l’avenir à l’occasion d’une interview accordée au magazine coréen Sisajonol.

Il faut dire que ce début d’année a été marqué par l’essor des marques chinoises, Huawei et Xiaomi en tête, sur le segment des montres connectées. Désormais, Xiaomi se positionne ainsi en tête des meilleures ventes, se payant même le luxe de devancer les Apple Watch.

Samsung pourrait proposer une meilleure autonomie sur ses prochaines montres

Pour Choi Jong-min, cette croissance exponentielle des marques chinoises réside essentiellement dans l’autonomie de leurs montres : « Les produits chinois utilisent des puces à très faible consommation appelées microcontrôleurs (MCU), mais leurs performances sont bien inférieures. L’autonomie est de 7 ou 10 jours avec une seule charge, mais la performance perçue est très différente ». Le cadre de Samsung affirme cependant ne pas vouloir négliger cet aspect et vouloir répondre à cette demande de la part des consommateurs :

Cependant, les consommateurs demandent une utilisation à long terme, je pense donc que les entreprises chinoises ciblent ces domaines pour augmenter leur part de marché. […] Nous travaillons dans le but de fournir des performances et des fonctions de meilleure qualité.

À l’occasion de cette interview, le responsable coréen a également fait le point sur quelques nouveautés à venir sur les prochaines montres Samsung, d’abord en confirmant — même si le doute n’était pas réellement de vigueur — que de prochains modèles étaient bel et bien dans les tuyaux :

La fonction de mesure des antioxydants intégrée à ce nouveau produit est le fruit de cinq années de recherche. Nous nous préparons pour les deux, trois, voire cinq prochaines années en nous appuyant sur les recherches antérieures. Nous discutons notamment avec l’équipe de planification produit des composants technologiques les plus proches de la commercialisation et prévoyons de les intégrer à de futurs produits tels que la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch 10.

De nouvelles mesures de santé dans les tuyaux pour les Galaxy Watch 9 et 10

Choi Jong-min a ainsi confirmé que le constructeur continuait à plancher sur de nouvelles fonctionnalités de de nouvelles mesures de santé pour les futures Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch 10, attendues logiquement en 2026 et 2027 : « Nous continuerons à développer la Galaxy Watch avec fierté, en nous concentrant sur ses nouvelles fonctionnalités et sur les avantages qu’elle peut apporter aux utilisateurs ».

Rappelons à ce titre que Samsung a déjà indiqué chercher à analyser le taux de sucre dans le sang, en particulier pour les personnes touchées par le diabète. En janvier dernier, le patron de la division santé de Samsung, Hon Pak, avait confirmé les ambitions de la marque à ce sujet :

La glycémie est particulièrement importante pour nous, et Samsung a travaillé au développement d’un algorithme de capteur qui prédit les premiers signes du diabète, ainsi qu’une technologie de surveillance de la glycémie non invasive

Reste que, pour l’heure, il ne s’agit encore que de recherche et développement de la part de la marque coréenne et aucun calendrier n’est encore établi.