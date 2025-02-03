Les 10 smartphones les plus populaires sur Frandroid : Samsung plus fort que jamais

 
Historiquement, Frandroid s’est toujours intéressé et passionné pour les téléphones. Forcément, nous sommes constamment à la recherche des meilleurs smartphones disponibles. Toutefois, il nous semble aussi pertinent de montrer quels sont les modèles les plus populaires auprès de notre lectorat pour constater qu’il n’y a pas une stricte corrélation avec nos recommandations.

Cela donne un ordre d’idée du succès (potentiellement insoupçonné) de tel appareil ou de telle marque. Voici donc les 10 smartphones les plus populaires sur Frandroid. Ce classement est établi à partir de la fréquentation de nos fiches produit sur la semaine qui vient de s’écouler. Rappelons que les fiches produit regroupent caractéristiques, actualités, liste de prix et, le cas échéant, lien vers le test de l’appareil correspondant.

Mise à jour du lundi 4 août : le top 10 de la semaine passée garde les mêmes modèles, mais dans des ordres différents, le A56 de Samsung s’arrogeant notamment la première place. Et c’est loin d’être la seule référence du géant coréen dans ce classement.

Les 10 smartphones les plus populaires sur Frandroid

La liste qui suit concerne la période allant du 04 août au 10 août 2025.

  1. Samsung Galaxy A56
  2. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
  3. Samsung Galaxy S23 Ultra
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra
  5. Samsung Galaxy S22
  6. Samsung Galaxy S24 Ultra
  7. Samsung Galaxy S23
  8. Samsung Galaxy A55
  9. Samsung Galaxy A16 4G
  10. Apple iPhone 16e

Nos recommandations de smartphones

Pour aller un peu plus loin, nous nous permettons aussi de glisser quelques liens que nous estimons pertinents vers nos recommandations smartphones.

 

Omar Belkaab

Rédacteur en chef

