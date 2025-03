Pourquoi 2025 pourrait signer la fin de l’âge d’or du smartphone reconditionné et d’occasion

2025 s’annonce rude pour les smartphones reconditionnés. Avec l’UE qui booste les modèles abordables, le marché du seconde main pourrait bien encaisser un sacré coup. On vous explique pourquoi.

Samsung Galaxy S20

Le marché des smartphones reconditionnés et d’occasion a longtemps eu la cote : des prix attractifs, des modèles premium à portée de bourse et une petite vibe écolo en prime. Mais en 2025, les choses risquent de se corser sérieusement. Pourquoi ? Parce que l’Union européenne, avec sa directive éco-design, est en train de redessiner les règles du jeu. Et ça pourrait bien mettre un gros coup de frein à l’élan du seconde main.

Prenons un exemple concret. Jusqu’ici, acheter un smartphone premium reconditionné – un modèle haut de gamme d’il y a 2 ou 3 ans, comme un ancien Galaxy S ou un iPhone – c’était une bonne affaire. Vous aviez un appareil puissant, avec quelques quelques mises à jour, pour une fraction du prix d’un neuf.

Mais voilà, les nouveaux Galaxy A16, A26, A36 et A56 débarquent avec 6 ans de mises à jour OS et de correctifs de sécurité, plus une certification IP pour résister à l’eau et à la poussière, le tout à un prix qui reste dans le budget de monsieur et madame Tout-le-Monde (moins de 180 €). Alors, pourquoi craquer pour un vieux modèle plus cher et moins durable ?

L’UE met la pression avec son label énergétique

Le coup de grâce pourrait venir de la directive éco-design de l’UE. Ce texte ne se contente pas d’imposer 5 ans minimum de mises à jour pour les nouveaux smartphones (ce qui pousse Samsung à offrir 6 ans sur ses Galaxy A).

Il introduit aussi un label d’efficacité énergétique, un peu comme sur les frigos ou les lave-linge. Les fabricants doivent désormais jouer cartes sur table : combien consomme leur appareil ? Est-il économe ou énergivore ? Pour les consommateurs, c’est une mine d’or pour comparer un téléphone neuf et un reconditionné. Et devinez quoi ? Les vieux smartphones premium, souvent plus gourmands en batterie et avec un suivi logiciel qui s’essouffle, risquent de sortir perdants face à ces nouveaux modèles abordables et bien entretenus.

Résultat : l’écart entre un smartphone haut de gamme d’occasion et un entrée de gamme neuf se réduit à vue d’œil. Avant, le reconditionné avait un argument choc : la puissance à petit prix. Mais quand un Galaxy A16 tout neuf offre une longévité logicielle et une résistance physique supérieures à un ancien Galaxy S20 reconditionné, le calcul devient vite compliqué pour les acheteurs. Surtout en Europe, où beaucoup remplacent leur téléphone parce qu’il rend l’âme.