Galaxy A14 4G ou Galaxy A14 5G : les différences à connaître pour bien choisir

Quelles sont les différences entre les deux Galaxy A14 de Samsung ? Est-ce que la 5G est le seul ajout du modèle 5G ? On vous dit tout ça.

La différence entre le Galaxy A14 4G et 5G, c’est qu’il y en a un qui est 5G et l’autre non ? (émoji sourire sueur) Alors oui, mais non, c’est un poil plus compliqué. On fait le point.

L’écran cache une différence de taille

Certes, dans notre test du Galaxy A14 5G, nous avions relevé que le smartphone de Samsung n’était pas un foudre de guerre, mais son homologue 4G l’est encore moins. En effet, il troque une dalle 90 Hz pour du 60 Hz.

L’autre différence de poids est à trouver au niveau de la puce. C’est normal, la plupart du temps, les SoC, les puces qui font fonctionner les smartphones, sont conçus avec un modem bien précis en 4G ou 5G. Pour réduire les coûts, les modèles 4G ont tendance à opter pour des puces spécialisées là-dedans.

En résulte une différence importante sur ces deux modèles. Le Galaxy A14 5G intègre une puce Exynos 1330 flambant neuve, gravée en 5 nm, tandis que le modèle 4G possède un Exynos 850 en 8 nm. En résulte aussi une certification Bluetooth 5.2 sur le A14 5G contre 5.1 sur le 4G.

Toujours sur la performance, vous ne trouverez pas de A14 4G avec 8 Go de RAM. Seuls sont proposés des modèles en 4 et 6 Go de RAM. Le A14 5G lui, intègre un modèle 8 Go.

Des menus détails

De façon plus anecdotique, le modèle 4G est mieux équipé en photo sur le papier. Il troque le capteur de profondeur de 2 Mpx du A14 5G contre un ultra grand angle beaucoup plus utile. Certes, ce dernier plafonne à 5 Mpx, mais il reste un léger avantage.

Dernier point de différence à relever, le dos des deux téléphones a beau se ressembler, il ne bénéficie pas du même traitement. Le Galaxy A14 5G a comme un effet pointillé, granuleux, là où le A14 4G est strié de haut en bas. Pas de quoi arrêter un choix sur l’un ou sur l’autre, mais vous voilà prévenus.

N’oublions pas bien sûr le prix. Le Galaxy A14 5G est généralement un peu plus cher puisqu’il a démarré à 250 euros tandis que le A14 4G débutait à 219 euros. À l’heure où ces lignes sont écrites, on les trouve respectivement à 219 et 200 euros.

