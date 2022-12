La nouvelle voiture électrique de Toyota a autant d’autonomie qu’une Tesla Model 3, et coûte moins cher

Toyota donne plus de détails sur sa future bZ3, une voiture électrique rivale de la Tesla Model 3 et conçue en partenariat avec le géant chinois BYD. D'abord vendue en Chine, celle-ci pourrait débarquer en Europe un peu plus tard.

Si Toyota n’a jamais été un fervent défenseur du 100 % électrique, la firme japonaise est tout de même contrainte de s’y mettre tout doucement. Car si le constructeur pense que l‘hybride est suffisamment propre, ce n’est pas vraiment le cas des grandes instances européennes, qui veulent voir disparaître cette motorisation, au profit du tout-électrique. C’est notamment pour cela que la marque a dévoilé en 2021 son premier modèle 100 % électrique, le bZ4X, dont la commercialisation avait été stoppée en raison de roues qui se décrochaient.

Une nouvelle alternative : bZ3

Ce souci est désormais réglé, et Toyota continue de développer sa gamme électrique. En attendant la version de série du bZ Compact SUV Concept dévoilé lors du salon de Los Angeles, la marque a récemment officialisé sa nouvelle bZ3, une berline développée en partenariat avec BYD, géant chinois spécialisé dans les batteries, s’étant également essayé à la fabrication de ses propres voitures.

Si la voiture a été officialisée en octobre dernier, Toyota n’avait alors pas vraiment donné de détails sur sa fiche technique. En effet, seul son design avait été montré, se rapprochant logiquement de celui du bZ4X déjà bien connu. Longue de 4,72 mètres, soit 3 centimètres de plus qu’une Tesla Model 3, cette nouvelle venue dans la gamme affiche un Cx de 0,218, meilleur que sa rivale américaine. Pour rappel, la Mercedes EQS est la voiture de série déjà commercialisée la plus aérodynamique du marché, avec un Cx de 0,20 tout rond.

À bord, la présentation est logiquement moderne, intégrant un grand écran tactile en position verticale, associé à un combiné numérique. Le volant yoke du bZ4X n’a quant à lui pas été reconduit. Il n’y a quasiment plus aucun bouton physique, alors que toutes les commandes sont désormais intégrées au système d’info-divertissement. Une stratégie pas toujours gagnante, comme le prouve Volkswagen qui devrait faire machine arrière sur ce sujet.

Comme l’explique le site chinois It Home, qui donne de nouvelles informations sur cette bZ3, celle-ci possède un empattement plutôt généreux de 2,88 mètres. De quoi garantir un bel espace à bord pour les occupants. Le volume de coffre n’a quant à lui pas été détaillé pour l’instant. Pour rappel, celui de la Model 3 est affiché à 542 litres.

À partir de 25 580 euros… en Chine

Comme l’explique le média asiatique, la berline reposera sur la plateforme e-TNGA de Toyota et sera propulsée par une motorisation électrique se déclinant en deux versions, de 178 et 238 chevaux. La vitesse maximale sera quant à elle limitée à 160 km/h tandis que le 0 à 100 km/h n’a pas été communiqué. Les batteries, de 49,92 et 65,28 kWh seront quant à elles fournies par Fudi, une filiale de BYD, qui prévoit de construire une usine en Europe.

De quoi nous donner une bonne raison de penser que cette bZ3 sera bel et bien vendue chez nous. L’autonomie maximale de la berline électrique est donnée pour, respectivement, 517 et 616 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Moins strict que le WLTP européen, il est généralement 10 à 15 % plus optimiste. Il faudra alors compter un peu plus de 500 kilomètres.

Mais ce que nous apprenons également, c’est le prix de cette nouvelle venue, dont la gamme débutera à partir de 189 800 yuans, soit l’équivalent de 25 580 euros. Un tarif très abordable pour la berline, notamment face aux 53 490 euros de la Tesla Model 3 avec ses 510 kilomètres d’autonomie. La version la plus chère commencera quant à elle à partir de 219 800 yuans, soit environ 29 623 euros.

Rappelons toutefois que les tarifs chinois ne peuvent pas être comparés aux prix pratiqués en Europe. En effet, comme nous l’avons étudié dans un dossier, le prix est bien plus élevé en Europe. Si l’on prend l’exemple de la Model 3 Propulsion, elle est vendue 265 900 yuans en Chine, soit l’équivalent de 35 000 euros.

Aucune date de commercialisation en France n’a encore été communiquée pour cette Toyota bZ3, qui pourrait très probablement arriver l’année prochaine. La marque travaille déjà au lancement de plusieurs autres modèles électriques de la gamme bZ, dont une compacte, un crossover de segment C, une berline moyenne, mais également une fourgonnette ainsi qu’un SUV de segment C et un grand SUV.

