La voiture électrique la plus pratique de Volkswagen interdite de vente aux USA à cause d’un détail improbable

La voiture électrique la plus pratique de Volkswagen, l’ID. Buzz, se retrouve au cœur d’une affaire rocambolesque aux États-Unis. Ses sièges sont jugés trop larges. La commercialisation est suspendue, le temps d’insérer un morceau de plastique pour réduire leur largeur.

Volkswagen ID. Buzz – sièges de la 3ème rangée

L’ID. Buzz, ce van électrique néo-rétro censé incarner le renouveau cool de Volkswagen aux États-Unis, se retrouve au cœur d’un rappel pour une raison qui frise l’absurde : ses sièges arrière de la 3ème rangée (sur la version à long empattement) sont trop larges. Oui, vous avez bien lu. Et non, ce n’est pas une blague.

Un détail qui fâche la NHTSA

Selon les documents officiels publiés par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), la largeur de la banquette de troisième rangée dépasse les limites définies pour deux passagers. Or, cette banquette ne dispose que de deux ceintures de sécurité. Résultat : le van se retrouve non conforme à la norme FMVSS 208, qui impose une correspondance stricte entre le nombre de places assises et le nombre de ceintures installées.

Volkswagen ID. Buzz GTX // Source : Marie Lizak pour Frandroid

En clair, il y a assez de place pour trois paires de fesses, mais seulement deux ceintures. Et ça, côté régulateurs américains, ça ne passe pas. Le risque identifié est qu’un passager puisse s’installer au milieu, sans protection, ce qui augmenterait dangereusement les conséquences d’un éventuel accident.

Un correctif à base de plastique

Pour résoudre ce microratage réglementaire (identifié par Faurecia en février), Volkswagen n’a pas besoin de reconfigurer entièrement l’habitacle. Le constructeur prévoit d’ajouter des garnitures non rembourrées sur les extrémités de la banquette incriminée, dans le but de réduire l’espace disponible et de rendre impossible l’assise d’un troisième passager non ceinturé.

Le rappel touche 5 637 exemplaires de l’ID. Buzz assemblés entre septembre 2024 et février 2025 dans l’usine allemande de Hanovre, spécialement destinés au marché nord-américain. Tous les véhicules concernés font désormais l’objet d’un stop-sale, autrement dit, leur commercialisation est suspendue jusqu’à correction du défaut.

L’Europe épargnée

En Europe, pas de rappel à l’horizon pour le moment. Et pour cause : les normes de sécurité y sont différentes, notamment en matière de largeur maximale des assises. Le même véhicule peut donc être conforme ici, mais problématique là-bas. Une différence qui souligne à quel point l’homologation multi-marché peut devenir un vrai casse-tête pour les constructeurs.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’ID. Buzz européen n’a jamais vraiment misé sur sa troisième rangée pour séduire : sur le Vieux Continent, c’est surtout une option. Aux États-Unis en revanche, le van est positionné comme une alternative familiale au SUV traditionnel, avec ses trois rangées de sièges en standard.

Ce rappel, aussi cocasse soit-il, montre combien la mise en conformité d’un modèle international aux exigences locales peut entraîner des situations absurdes. Que la largeur d’une banquette puisse faire l’objet d’un stop-sale aux États-Unis en dit long sur l’exigence — parfois excessive ? — des normes de sécurité en vigueur.