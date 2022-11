Dramatique accident d’une Tesla en Chine : la voiture a-t-elle réellement refusé de freiner ?

Un important accident de la circulation a fait deux morts en Chine. Il implique un conducteur de 55 ans et son Tesla Model Y. Selon les premières déclarations, une défaillance technique des freins pourrait être en cause. Tesla s'est néanmoins défendu après avoir analysé les premières données techniques.

Autant vous prévenir immédiatement : les images venues de Chine sont impressionnantes et violentes. Elles datent du 5 novembre 2022 et montrent un Tesla Model Y qui roule à toute allure dans la rue tuant deux personnes (un motard et un étudiant) avant de percuter un immeuble et d’autres véhicules. La scène se passe en Chine, à Chaozhou, dans la province du Guangdong. L’accident a également fait trois blessés, dont le chauffeur.

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.

It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B

