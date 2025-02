Pourquoi Stellantis pourrait intégrer des pots d’échappement sur ses voitures électriques

Via ce système d’échappement, Stellantis ne compte pas singer le bruit d’une voiture thermique, mais plutôt évacuer les gaz inflammables générés par une batterie en surchauffe avant que la voiture ne prenne feu.

Quand on pense « pot d’échappement » et « voiture électrique » dans la même phrase, on imagine tout de suite un haut-parleur imitant le rugissement d’un moteur thermique, comme c’est le cas sur la Hyundai Ioniq 5 N par exemple.

Mais Stellantis a décidé de donner une toute nouvelle signification à cette idée, et cette fois, ce n’est ni pour le style, ni pour le bruit… mais bien pour la sécurité.

Une solution inédite contre les incendies de batteries

Une nouvelle demande de brevet déposée par Stellantis et repérée par Green Car Reports révèle une approche intéressante pour réduire les risques d’incendie des batteries des véhicules électriques.

L’idée ? Évacuer les gaz inflammables générés par une batterie en surchauffe avant qu’ils ne transforment la voiture en brasier sur roues.

Lorsqu’une batterie subit une défaillance majeure (surchauffe, court-circuit, choc violent, surcharge, ou pire encore), elle peut entrer en « emballement thermique ».

Ce phénomène, aussi explosif que son nom le laisse entendre, provoque l’émission d’un cocktail de gaz inflammables (hydrogène, méthane, acétylène, propane…). Bref, tout ce qu’il ne faut pas mélanger à une source de chaleur.

Un « échappement » pas comme les autres

La solution de Stellantis repose sur un système d’évacuation dédié : un « pot d’échappement » spécialement conçu pour ventiler ces gaz hors du pack de batteries, évitant ainsi une explosion interne.

Mais ce n’est pas tout. Plutôt que de simplement relâcher ces émanations dans l’air, le système comprend plusieurs « zones de traitement » qui filtrent et neutralisent les gaz nocifs avant qu’ils ne soient expulsés. Un peu comme un catalyseur, mais pour batteries en détresse.

Un risque rare, mais une précaution bienvenue

Les voitures électriques sont déjà équipées de systèmes sophistiqués de refroidissement et de capteurs pour minimiser les risques de surchauffe. Pourtant, Stellantis préfère ne pas jouer avec le feu (au sens propre).

D’autres entreprises explorent aussi des solutions pour sécuriser les batteries. Bosch, par exemple, a proposé l’utilisation de petites charges explosives pour isoler la batterie en cas d’accident. Un concept qui semble tout droit sorti d’un film d’action, mais qui est déjà appliqué sous la forme de pyrofusibles modernes.