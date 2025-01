Voici les nouveaux véhicules électriques de Renault et Volvo au look futuriste

Les constructeurs Renault et Volvo se sont associés pour fonder la co-entreprise Flexis. Créée en mars 2024, cette dernière vient de lever le voile sur trois utilitaires électriques particulièrement futuristes. On vous dit tout !

Crédit : Flexis

Si les voitures électriques se développent massivement depuis de nombreuses années déjà, c’est aussi le cas des utilitaires. On pense notamment aux poids lourds, avec notamment Man et son eTGX que nous avions pu essayer, mais pas seulement. Car les modèles plus petits, dédiés aux livraisons urbaines sont aussi en plein boom.

Des utilitaires nouvelle génération

Et voilà qu’une nouvelle entreprise vient de faire son arrivée sur ce segment de plus en plus concurrentiel. Il s’agit de Flexis, qui a officiellement été fondée au mois de mars 2024 mais qui n’avait jusqu’à présent pas beaucoup fait parler d’elle. Basée à Lyon, cette dernière est pourtant loin d’être une petite start-up sortie de nulle part. Et pour cause, elle est en fait le fruit de l’alliance entre deux géants, à savoir Renault et Volvo Trucks.

Quelques mois après sa création, la jeune entreprise vient de lever le voile sur non pas un, mais bien trois véhicules utilitaires, comme l’explique le communiqué tout juste publié. Ces derniers possèdent la particularité de reposer sur une plateforme inédite et commune, qui en font de véritables SDV (software-defined vehicules). Il s’agit de véhicules ultra-connectés, conçus autour des technologies embarquées et qui intègrent plusieurs couches de logiciels. Le but ? Maintenir ce dernier à jour sans avoir besoin de toucher au hardware.

Crédit : Flexis

Cette nouvelle plateforme modulaire a été conçue par les équipes de la filiale Ampere de Renault, tandis qu’ils embarqueront deux calculateurs fournis par la firme américaine Qualcomm. Ultra-connecté, ces nouveaux utilitaires électriques seront notamment conçus pour optimiser la gestion de flotte. Cela passera par un suivi minutieux des recharges ou encore un entretien prédictifs. De plus, les trois véhicules pourront être mis à jour à distance et accepter des applications fournies par d’autres entreprises, notamment celles qui les achèteront.

Autre particularité de ces trois camionnettes électriques, elles auront toutes le droit à une fiche technique strictement identique. Ainsi, tous les modèles de la gamme embarquent un seul moteur de 217 chevaux fourni par Valeo, installé sur l’essieu arrière. En ce qui concerne la batterie, deux alternatives seront disponibles. La première opte pour la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et offre une autonomie de 350 kilomètres selon le cycle WLTP. La seconde est un pack NMC (nickel – manganèse – cobalt), et permet de parcourir jusqu’à 450 kilomètres.

Trois modèles bien distincts

Il faut également savoir que ces véhicules auront tous le droit de série à une pompe à chaleur mais également à une architecture 800 volts. De quoi leur permettre de se recharger de 20 à 80 % en seulement 18 minutes, ce qui est plutôt bon sans être un record non plus. Les trois seront aussi compatibles avec la charge bidirectionnelle V2G et V2L. A bord, le conducteur profitera d’un écran tactile de 12 pouces, sans aucun doute compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un combiné d’instrumentation de 10 pouces.

Les trois véhicules serviront des fonctions bien distinctes. Le Panel Van, qui se rapproche d’un Renault Trafic sera surtout conçu pour se faufiler partout, et notamment dans les parkings souterrains. De son côté, le Cargo Van est prévu pour les livraisons du dernier kilomètre, notamment en ville et est doté d’un caisson qui peut être adapté selon les besoins, avec plusieurs largeurs et hauteurs. Enfin, le Step-in Van est le modèle-phare de la gamme. Celui-ci offre notamment un accès entre la cabine et l’espace de chargement.

Crédit : Flexis

Conçu pour la livraison de colis, il offre une hauteur de 1,90 mètre permettant au conducteur de pouvoir se déplacer à l’arrière très facilement. Si les modèles de pré-série circuleront dès cette année, les premières livraisons sont quant à elles prévues dans le courant de 2026. Ces trois véhicules seront assemblés en France, au sein de l’usine Renault de Sandouville. Plusieurs entreprises ont déjà montré leur intérêt, dont Colis Privé ou encore DB Schencker en Allemagne. Les particuliers devraient également pouvoir acheter ces véhicules un peu plus tard.