Tesla améliore la recharge d’une de ses voitures électriques : merci les mises à jour à distance, qui prouvent toute leur utilité

Les Tesla (et de plus en plus de voitures électriques en général) sont connectés en permanence, de quoi recevoir des mises à jour à distance (OTA). Une nouvelle preuve du bien-fondé de cette technologie vient d'être apportée par un responsable de Tesla, qui vient d'annoncer qu'une mise à jour allait améliorer de 20% la vitesse de charge du Cybertruck, le tout sans la moindre intervention.

C’est un procédé de plus en plus commun, mais qui continue de faire progresser les voitures électriques tout au long de leur vie : les mises à jour à distances, dites « OTA » (pour « over-the-air »).

Tesla est d’ailleurs un grand spécialiste, et n’hésite pas à multiplier les mises à jour OTA tout au long de la durée de vie de ses modèles. Les Model 3 et Model Y bénéficient par exemple depuis peu de projecteurs matriciels, rendant la conduite de nuit bien plus confortable, mais le Cybertruck est aussi concerné, et va recevoir une mise à jour améliorant ses vitesses de charge.

250 km regagnés en 15 minutes

C’est Drew Baglino, le responsable « Moteurs et Énergie » chez Tesla, qui l’a annoncé au détour d’une conversation anodine sur X (ex-Twitter).

Cybertruck charge curve improvements are coming OTA later this quarter to unlock up to 154 miles recovered in 15 minutes. — Drew Baglino (@baglino) April 9, 2024

« Les améliorations de la courbe de charge du Cybertruck seront disponibles en OTA plus tard ce trimestre pour débloquer jusqu’à 154 miles récupérés en 15 minutes », écrit-il, sans plus de détails.

154 miles, c’est 250 kilomètres, soit un peu plus que la promesse initiale des 235 km regagnés en 15 minutes, inscrite sur le site Tesla. Rendez-vous donc d’ici fin juin pour que les propriétaires de l’énorme pick-up bénéficient d’une recharge plus rapide.

Une habitude chez Tesla

Une bonne chose, car plusieurs retours de propriétaires (relatés par Electrek) indiquent que la courbe de charge actuelle des premiers Cybertruck est assez décevante, du moins sur les Superchargeurs de la marque. Plusieurs hypothèses rentrent en jeu pour expliquer ce résultat.

On sait par exemple que le Cybertruck embarque une nouvelle batterie, composée de cellules cylindriques (les 4680), et Tesla a peut-être voulu être prudent devant le manque de retour d’expérience. Notons également que le pick-up embarque une architecture 800 volts, et que les Superchargeurs tournent en 400 volts ; Tesla a certes imaginé une solution très ingénieuse pour diviser la batterie en deux modules de 400 volts, mais cela a peut-être un impact sur la recharge.

Toujours est-il que cette amélioration sans aucune intervention est une caractéristique principale des Tesla. Les premières Model 3, par exemple, avaient elles aussi bénéficié d’une charge plus rapide en OTA.

Dernier exemple en date : la conduite totalement autonome (FSD, pour Full Self Driving) qui vient de dépasser le cadre de la bêta aux USA, toujours via une mise à jour à distance.