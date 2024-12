ChatGPT : vers un modèle gratuit avec de la publicité

OpenAI, l’entreprise derrière le chatbot ChatGPT, pourrait intégrer de la publicité dans sa version gratuite. Une manière pour l’entreprise d’augmenter ses profits.

Le logo de ChatGPT // Source : ilgmyzin via Unsplash

Le milieu de l’intelligence artificielle emprunterait-il le même chemin économique que les plateformes de streaming ? À l’image de Netflix, qui a boosté ses revenus en introduisant une formule économique financée par la publicité, ChatGPT pourrait adopter une approche similaire, transformant ainsi son modèle économique.

Plus de rentabilité

Dans une interview accordée au Financial Times on apprend que, Sarah Friar, la directrice financière d’OpenAI, réfléchit sérieusement à l’intégration de la publicité pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT. Cependant, cette idée ne fait pas l’unanimité, à commencer par son PDG, Sam Altman.

Dans le passé, le PDG d’OpenAI, a déclaré qu’il « n’aime pas ces [publicités] en général » et qu’il considère les publicités comme un « dernier recours » rapporte 9to5Google. Aujourd’hui, Altman semble plus mesuré et a déclaré « s’habituer à l’idée ».

Avec l’introduction de la publicité, OpenAI pourrait trouver un moyen supplémentaire d’assurer le fonctionnement de l’entreprise dont les coûts n’ont de cesse d’augmenter chaque année et de continuer à offrir un modèle gratuit à ses utilisateurs. Le Financial Times rapporte par exemple que le développement de modèles d’IA aurait coûté cette année cinq milliards à la start-up pour quatre milliards de revenus la même année.

Des professionnels du milieu

Si Friar indique ne pas avoir de « projets établis en matière de publicité » certains éléments laissent penser que la société se prépare à cette intégration. En effet, ces derniers mois, OpenAI a embauché plusieurs personnes issues des milieux publicitaires comme Kevin Weil qui était responsable développement de produits financés par la publicité sur Instagram et X (Twitter) ou encore Shivakumar Venkataraman, qui était responsable de l’équipe publicitaire de Google, en tant que vice-président.

Bien qu’elle réfléchisse au « moment et au lieu » propices à l’intégration de publicités, Sarah Friar précise que cela ne se fera pas dans un avenir proche, OpenAI disposant pour l’instant d’autres sources de revenus comme l’accès à son API.