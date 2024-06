L’Amérique pour pas (trop) cher : Jeep va lancer une voiture électrique à moins de 25 000 euros

Comme Renault, Citroën ou encore Volkswagen, c’est désormais au tour de Jeep de préparer une voiture électrique à bas prix. Le constructeur américain a annoncé travailler sur un petit SUV situé sous les 25 000 euros, qui devrait jouer le rôle d’entrée de gamme et qui devrait sortir en 2027.

À partir de 2025, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être uniquement électriques, avec seulement de très rares exceptions. Et bien évidemment, toutes les marques du groupe Stellantis seront également concernées par cette obligation.

Un nouveau modèle électrique

Ce sera évidemment aussi le cas de Jeep, qui n’est pas forcément le constructeur le plus en avance sur le sujet pour le moment. En effet, par rapport à Peugeot qui possède déjà une gamme complète, la firme américaine ne commercialise que son Avenger, que nous avions déjà pu essayer. Mais bien évidemment, cette dernière ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. C’est ainsi qu’au mois de mai, le constructeur a révélé son Wagoneer S, un SUV luxueux qui sera vendu dans le monde entier.

Mais deux modèles électriques, ce n’est pas encore suffisant pour répondre à tous les besoins et toucher une clientèle large. Surtout que l’Avenger n’est pas forcément donné, puisqu’il démarre actuellement à partir de 38 000 euros, un tarif dont il faut retirer 4 000 euros de bonus écologique. Un prix qui demeure assez dissuasif pour une bonne partie de la population. Cela ne devrait cependant pas tarder à changer, puisque Jeep veut lancer une voiture plus abordable sous peu.

C’est d’ailleurs ce que vient tout juste de confirmer le dirigeant du groupe Stellantis, Carlos Tavares, lors d’un évènement organisé aux États-Unis. Relayé par le site américain Carscoops, homme d’affaires confirme qu’un nouveau petit SUV électrique jouant le rôle d’entrée de gamme est actuellement en cours de développement. Ce dernier devrait reprendre le nom de Renegade et remplacera l’actuelle version, uniquement proposée en thermique et en hybride rechargeable. Une motorisation qui sera bientôt interdite en Europe également.

Pour le moment, on ne sait pas encore grand-chose de ce nouvel arrivant, mais une chose est sûre, il sera abordable. Et pour cause, le constructeur parle d’un prix situé « sous les 25 000 dollars » (environ 23 500 euros) dans sa version d’entrée de gamme, de quoi lui permettre de rivaliser frontalement avec la Renault 5 E-Tech et la future Volkswagen ID.2 SUV également en cours de développement. Sans parler bien sûr de la Citroën ë-C3, avec laquelle ce Renegade électrique partagera ses dessous.

Une base connue

Pour mémoire, la citadine aux chevrons repose sur la plateforme « Smart Car » du groupe Stellantis, sorte de version low-cost de la CMP utilisée pour toutes les petites voitures électriques du groupe, de la Peugeot e-208 à la Fiat 600e. Une plateforme qui devrait être largement utilisée dans le groupe, puisque Fiat vient de présenter sa Grande Panda reposant sur cette dernière. Quant à Opel, son Frontera 7 places en profite déjà, avant une citadine qui arrivera ultérieurement.

Le SUV de Jeep devrait donc reprendre cette base technique, ainsi que l’intégralité de la fiche technique de ses cousines. On devrait donc retrouver une petite batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 44 kWh, qui coûte moins cher que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). La ë-C3 peut alors parcourir jusqu’à 320 kilomètres selon le cycle WLTP.

La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en 26 minutes à 100 kW en courant continu. En courant alternatif, la voiture se limite à 7 kW de série. Le moteur de 113 chevaux devrait également être utilisé, qui fait passer la Citroën de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ et atteindre une vitesse maximale de 135 km/h. Nous avions pu essayer la nouvelle ë-C3 quelques semaines plus tôt, et nous avions été globalement conquis.

Reste désormais à savoir si le futur Renegade électrique reprendra tous les éléments de sa grande sœur, ou s’il profitera de trains roulants retravaillés par exemple. Il pourrait par exemple afficher un comportement plus baroudeur, tandis que son style devrait assurément être différent. Sans doute s’inspirera t-il de ce qui a déjà été fait sur l’Avenger.

Mais pour l’heure, rien n’a encore été confirmé à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ce futur arrivant devrait être éligible au bonus écologique français, puisqu’il pourrait être produit en Europe, comme la ë-C3. Il devrait voir le jour d’ici à 2027, mais nul doute que nous aurons de ses nouvelles avant.