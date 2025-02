On a essayé la Volkswagen ID.3 GTX, une voiture électrique performante qui dépasse les 600 km d’autonomie

Si Volkswagen n’a pas l’héritage sportif d’une marque comme BMW ou Porsche, le constructeur a tout de même façonné son histoire autour de modèles sportifs qui ont fait office de référence dans leur catégorie.

Comment ne pas citer la fameuse Volkswagen Golf GTI, encore au catalogue aujourd’hui après huit générations ? Il y a désormais plus puissant avec la Golf R de 333 ch, mais la griffe GTI confère toujours cette synthèse entre confort et dynamisme qui plaît tant.

Avec l’arrivée de la gamme ID. 100 % électrique au sein du catalogue, la hiérarchie a un peu changé chez Volkswagen notamment avec le label GTX qui est, en quelque sorte, le GTI des modèles électriques.

ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 et même ID. Buzz, la plupart de la gamme y passe avec, au programme, des puissances qui varient autour de 300 ch, et même jusqu’à 326 ch pour notre ID.3 GTX Performance. Si le label GTX est plus ou moins nouveau, il ne devrait pas rester longtemps au catalogue, tout comme la gamme ID.

La raison est plutôt simple : avec la démocratisation de la voiture électrique, le constructeur compte revenir sur une gamme plus simple avec des noms commerciaux qui ont plus de résonances. C’est pourquoi la Golf devrait être définitivement électrique à partir de 2029 (même si la neuvième génération sera sans doute encore aussi thermique et hybride), le Tiguan électrique devrait remplacer à moyen terme l’ID.4 et la Passat l’ID.7.

De ce fait, le label GTX devrait vite être supplanté par le blason GTI, mais avant que tout cela n’arrive, l’ID.3 a le droit à sa version épicée, avec un saupoudrage de « Performance », l’occasion d’aller constater si ce modèle a de quoi nous rappeler les douces émotions que nous procurait une Golf GTI.

Volkswagen ID.3 GTX Performance Fiche technique

Modèle Volkswagen ID.3 GTX Performance Dimensions 4,26 m x 1,81 m x 1,57 m Puissance (chevaux) 326 chevaux 0 à 100km/h 5,7 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 200 km/h Taille de l’écran principal 12,9 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 52295 euros Essayez-la Fiche produit

Volkswagen ID.3 GTX Performance Design : en manque d’extravagance

Avec cette nouvelle version GTX, ce n’est pas la révolution. Globalement, même sur une Golf GTI et la radicale Golf R, les changements esthétiques ne sont pas radicaux. Ils sont même discrets globalement, avec quelques appendices au niveau de la carrosserie tout au plus.

Dans les grandes lignes, les boucliers sont légèrement remaniés, notamment à l’avant avec une signature lumineuse spécifique et une calandre un peu plus ajourée. Un faux diffuseur prend place à l’arrière. À cela s’ajoute des jantes 20 pouces spécifiques et quelques logos GTX sur les flancs. Et c’est à peu près tout.

En termes de dimensions, ça ne change pas d’une ID.3 conventionnelle, avec 4,26 mètres de long, 1,81 mètre de large (hors rétroviseurs) et 1,56 mètre de haut.

Volkswagen ID.3 GTX Performance Habitacle : enfin à la hauteur des standards de Volkswagen

Lors de notre premier essai de l’ID.3 en 2020, nous avons été pour le moins déçus de la qualité de fabrication et des assemblages de cette nouvelle venue. Pour ne rien arranger, elle souffrait de bugs logiciels en tout genre, des bugs qui l’ont suivi quelques mois (pour ne pas dire quelques années…) après son lancement, mais aussi sur d’autres modèles par ruissellement, comme la première mouture du Skoda Enyaq.

Fort heureusement, même si ce n’est pas encore la panacée, tout va mieux à ce niveau au sein du groupe Volkswagen et notamment sur cette ID.3 GTX Performance, qui coiffe la gamme donc, et qui a la bonne idée de maintenant proposer des matériaux soignés et des assemblages de qualité.

L’ID.3 GTX reçoit de série les sièges semi-baquet disponibles en option sur le reste de la gamme, agrémentés d’un passepoil et de surpiqûres rouges – surpiqûres qui se retrouvent sur les contre-portes et le volant. Petite déception, car nous aurions aimé retrouver une sellerie en tartan sur les sièges pour faire au moins écho à la Golf GTI.

Pour ce qui est de l’accueil des occupants, les passagers arrière seront plutôt bien installés malgré une assise et un confort postural plus dur qu’à l’avant. Le coffre affiche des dimensions correctes pour une compacte électrique : Volkswagen annonce un volume allant de 385 à 1267 litres une fois la banquette rabattue.

Volkswagen ID.3 GTX Performance Infodivertissement : grosse progression

On achète pas forcément une sportive de chez Volkswagen pour son système d’infodivertissement, mais quand on achète une voiture électrique, généralement, on a une certaine appétence pour la technologie embarquée.

Et au lancement de l’ID.3, comme énoncé plus haut, ce n’était pas forcément ça. Même si le petit écran de 5,3 pouces qui fait office de système d’instrumentation nous paraît toujours un poil léger, la nouvelle génération d’écran central de 12,9 pouces (12 pouces auparavant) qui et se dote du dernier OS de la marque, dénommée ID. software 5.0, fait son petit effet.

On retrouve une nouvelle interface plus ergonomique et plus personnalisable, le tout avec une certaine fluidité dans la navigation entre les menus. Les touches tactiles pour régler volume sonore et la climatisation sont maintenant rétroéclairées, même si on aurait préféré qu’elle redevienne physique pour une meilleure expérience.

C’est la grande mode du moment, comme chez Stellantis ou Renault, un assistant vocal et ChatGPT font leur apparition, de même qu’un préconditionnement de la batterie à l’approche d’une station de charge.

En matière de connectivité, tout y est ou presque, nous retrouvons des ports USB-C à l’avant et à l’arrière. L’ID.3 est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Volkswagen a également mis en place une application appelée We Connect ID. où les fonctionnalités sont à peu près les mêmes que celles que nous connaissons déjà. Vous pouvez gérer la recharge à distance par exemple, activer la climatisation ou le chauffage ou encore géolocaliser votre voiture.

Volkswagen ID.3 GTX Performance Aide à la conduite : la sportive des assistés ?

Cette ID.3 GTX Performance ne fait clairement pas l’impasse sur les aides à la conduite. Dès la version de base, elle embarque une panoplie de dispositifs tels que la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur (ACC) ou encore l’aide au stationnement avant et arrière.

Bonne nouvelle : l’accès à ces fonctionnalités depuis l’interface d’infodivertissement est simplifié. Inutile de naviguer à travers une multitude de menus, un bouton placé juste sous l’écran permet d’afficher directement le menu des aides à la conduite et de les activer ou désactiver en un clin d’œil.

Enfin, l’assistant à la conduite semi-autonome Travel Assist en version 2.5, la plus récente, fait son apparition. Proposé en option via le « Pack Aide à la Conduite IQ. Drive », ce système améliore la sécurité et le confort en échangeant des données avec d’autres véhicules (Car2X). Il facilite également le changement de voie sur autoroute en combinant l’ACC et le Lane Assist. Ce pack est disponible en option moyennant 1 520 euros.

Volkswagen ID.3 GTX Performance Planificateur d’itinéraire : pratique en usage sportif

Nous le verrons un peu plus bas, mais une ID.3 GTX Performance en usage sportif, ça a plutôt soif en électrons.

D’une manière générale, le planificateur d’itinéraire fait son arrivée depuis l’ID.3 restylée. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour anticiper sereinement les trajets les plus longs.

Vous rentrez dans le GPS votre destination du jour, et en fonction de l’état de charge de la batterie, le système va calculer tout seul les endroits où vous devrez vous arrêter. Et ceci en prenant en compte la vitesse de charge des bornes des différentes stations qui se trouvent sur votre trajet.

L’écran vous indique les bornes sélectionnées pour vous arrêter, à quelle heure vous y serez et combien de temps il faudra vous y arrêter. Bonne nouvelle également, il s’adapte à votre style de conduite et saura anticiper si vous choisissez de mettre les watts !

Volkswagen ID.3 GTX Performance Conduite : esprit sportif es-tu là ?

Globalement, une Volkswagen ID.3, ça n’a rien de passionnant à conduire. Comme la plupart des véhicules de la marque, c’est relativement neutre. Il en va de même pour la gamme GTI et R du côté des thermiques, ces voitures étant globalement les plus sages de leurs catégories respectives, même si la dernière Golf R s’encanaille avec un mode Drift.

Pas de mode Drift pour notre ID.3 GTX. Nous ne sommes même pas en face d’une compacte sportive. Dynamique tout au plus.

Volkswagen a installé un nouveau moteur dans l’ID.3 GTX, l’APP550, qu’on a découvert sur l’ID.7 et qui en train d’arriver sur le reste de la gamme. Au programme : 286 ch et 545 Nm de couple, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes (contre 7,3 secondes pour les autres versions) et de grimper à 180 km/h… dans un premier temps. Notre version GTX Performance passe même à 326 ch pour un couple inchangé, de quoi gagner 0,3 seconde sur l’exercice du 0 à 100 km/h et titiller les 200 km/h de pointe.

Précisons que cette ID.3 GTX reste une propulsion, à l’inverse de l’intégralité de la gamme GTX, qui passent en quatre roues motrices. Pas de quoi non plus l’envoyer en appel / contre-appel les 1 985 kg à vide de notre engin, l’auto étant particulièrement verrouillée.

Volkswagen avance des barres stabilisatrices renforcées et une suspension arrière multibras pour cette version Performance. Elle s’équipe en sus de nouveaux trains roulants à régulation adaptative DCC Sport.

Un système qui permet au conducteur de régler à souhait le comportement de sa voiture selon les modes de conduite (Eco, Confort, Sport ou Individual) et qui a déjà fait ses preuves sur d’autres modèles de la marque.

La suspension est réglable sur environ 15 niveaux, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y a une vraie différence entre chaque cran, de quoi passer d’une voiture plutôt souple à une auto beaucoup mieux tenue quand on sélectionne le curseur le plus à droite.

Malgré tout, le comportement général reste plutôt neutre avec, certes, des mises en vitesse intéressantes, mais rien de vraiment transcendant. On reste bien dans l’esprit d’une Golf GTI, le caractère moteur en moins.

Volkswagen ID.3 GTX Performance Autonomie, batterie et recharge

Cette ID.3 GTX ne se contente pas d’accueillir un nouveau moteur dans la gamme des compactes, elle sert également de banc d’essai pour une toute nouvelle batterie. Celle-ci offre une capacité utile de 79 kWh (contre un maximum de 77 kWh auparavant) et peut être rechargée jusqu’à 185 kW, contre 165 kW pour l’ancienne version. Volkswagen semble tirer le maximum de son architecture 400 volts.

Il faut 26 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge. Cette nouvelle batterie devrait d’ailleurs remplacer progressivement celle de 77 kWh sur toutes les versions d’ici 2025.

L’un des atouts majeurs de cette ID.3 GTX réside dans l’APP550, un moteur bien plus efficient que celui des versions classiques. Malgré une puissance accrue et un poids plus élevé, elle s’impose comme la plus sobre de la gamme, avec une consommation de 14,6 kWh/100 km, en intégrant les pertes liées à la recharge.

Associer un moteur plus économe à une batterie de plus grande capacité permet logiquement d’augmenter l’autonomie. Ainsi, cette ID.3 GTX affiche une autonomie de 602 km selon le cycle mixte WLTP, un record pour la gamme et son segment. Notre version Performance perd quelques kilomètres sur l’autel de sa puissance supplémentaire et est annoncée à 594 km en mixte WLTP.

Globalement, suite à notre essai, on se demande bien comment, en dehors d’un usage purement urbain, on peut arriver à ce chiffre. En ayant le pied léger, on peut arriver à une consommation d’environ 18 kWh/100 km, de quoi faire environ 440 km avec une seule charge.

Quand le rythme s’accélère (mais pas trop non plus), la consommation s’envole et nous avons relevé une moyenne lissée sur 126 km de 22,1 kWh/100 km, soit une autonomie théorique de 357 km. Fondamentalement, ce n’est pas mauvais pour une voiture à vocation dynamique, mais nous sommes bien loin des chiffres une nouvelle fois annoncés par le cycle d’homologation.

Volkswagen ID.3 GTX Performance Prix, concurrence et disponibilité

326 ch et quasiment 600 km d’autonomie, cette ID.3 GTX Performance doit être hors de prix. C’est effectivement le cas, mais c’est le propre des voitures électriques en général, même si l’auto est toujours concernée par le bonus écologique (de 2 000 euros à 4 000 euros en fonction du revenu fiscal de référence) pour alléger la douloureuse.

On est loin de l’époque de la Golf GTI qui démarrait sous les 35 000 euros (c’est-à-dire il y a moins de dix ans…), mais elle faisait 100 ch de moins et elle était capable de faire 600 km avec son plein du moment où elle n’était pas brusquée !

Cette ID.3 GTX Performance s’affiche à partir de 47 990 euros, soit 1 000 euros de plus que la « pas Performance » et, par conséquent, elle dépasse de 990 euros le seuil des 47 000 euros pour l’égibilité au bonus. Fort heureusement, votre concessionnaire Volkswagen saura vous faire la remise commerciale adéquate pour rentrer dans les clous.

Tesla Model 3 Performance // Source : Naël Fontaine – Frandroid MG4 XPower // Source : Frandroid

En face d’elle, la MG4 propose une version « Grande Autonomie » de 245 ch / 520 km WLTP pour 39 490 euros, mais cette version GTX Performance va plutôt aller se frotter à la surpuissante version XPower à quatre roues motrices, avec 435 ch, un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et 385 km WLTP qui s’affiche à… 40 490 euros. Plus puissante et moins chère, la MG4 XPower n’est pas forcément plus sympa à conduire en usage sportif, mais elle en offre globalement un peu plus pour moins cher, même si la Volkswagen est devant en termes de technologies embarquées, d’autonomie et de présentation.

Pensons également à la Tesla Model 3, certes bien plus grande, mais dont la version d’accès « Propulsion » propose des performances équivalentes et 554 km d’autonomie WLTP, le tout pour 39 990 euros. La version Performance est bien plus pointue que cette ID.3 GTX et s’affiche à partir de 57 490 euros, mais elle peut aussi être à considérer.

Au sein même du groupe Volkswagen, la Cupra Born VZ (46 490 euros hors bonus), un quasi copié/collé en plus orignal, peut être envisagée, tandis que la Smart #1 Brabus peut aussi se positionner en face de notre ID.3, même si elle facturera au prix fort des prestations similaires (avec toutefois une puissance supérieure de près de 100 ch) mais une autonomie inférieure de 200 km en raison d’une plus petite batterie : comptez 51 315 euros pour cette voiture électrique sino-allemande.