La Volkswagen ID.7 électrique s’approche des 800 km autonomie : la preuve avec ce record

La Volkswagen ID.7 propose, dans sa version berline Pro S, une autonomie théorique de 709 km. Mais l’équipe de Volkswagen Suisse a réussi à faire bien mieux. La voiture électrique a réussi à parcourir près de 800 km dans la pratique.

Volkswagen Suisse, mené par Felix Egolf, chef de projet et expert en conduite longue distance avec des voitures électriques, a réussi à largement surpasser l’autonomie électrique annoncée par la marque pour la Volkswagen ID.7 Pro S avec sa batterie de 86 kWh nette.

Avec une seule charge et en 15 heures et 42 minutes, il a été possible de parcourir 794 km. Une amélioration de 12 % par rapport à l’autonomie théorique sur le cycle WLTP !

Des conditions favorables

Pour réussir un tel score, il faut attendre des conditions favorables. La météo doit être tempérée, avec une température d’environ 15 à 20 degrés, ce qui permet de se passer du chauffage ou de la climatisation, comme lors de la tentative du record de consommation de l’ID.7 Pro S.

Cette température extérieure, affichée à 19,5 degrés sur l’écran d’infodivertissement de l’exemplaire ayant servi pour le record, est favorable à une grande autonomie. Il n’est pas nécessaire de surconsommer de l’électricité pour chauffer ou refroidir la batterie.

Un parcours mixte

C’est sur un parcours de 81 km, réalisé plusieurs fois, que la Volkswagen ID.7 Pro S a réussi à parcourir 794 km avec une seule charge, allant de 100 % à 0 %.

Ce parcours, censé représenter, selon la marque, une utilisation quotidienne, alternait des routes principales, des sections d’autoroute et des routes de campagne avec des transitions vallonnées.

Au total, pendant les 15 heures et 42 minutes nécessaires pour boucler les 794 km à une vitesse moyenne de 51 km/h, 8 conducteurs se sont relayés.

Une consommation particulièrement faible

Si la Volkswagen ID.7 annonce une consommation théorique à 13,6 kWh/100 km en prenant les pertes liées à la recharge, ce qui est déjà une prouesse pour une berline de 4,96 m, lors de cet essai, la consommation moyenne a atteint 10,3 kWh/100 km.

Cette faible consommation a été rendue possible par des conditions météorologiques favorables, un parcours mixte permettant la récupération d’énergie et, on l’imagine, une préparation optimale du véhicule. Il n’était pas question ici de rouler avec des pneus sous-gonflés, ce qui aurait pu augmenter la consommation électrique.

Modèle Volkswagen ID.7 Dimensions 4,96 m x 1,86 m x 1,54 m Puissance (chevaux) 286 chevaux 0 à 100km/h 7 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 180 km/h Taille de l’écran principal 15 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 62650 euros Fiche produit Voir l’essai

Il faut reconnaître que l’ID.7 offrait déjà une excellente base pour obtenir un tel résultat. Dans sa version Pro S, elle est équipée d’une batterie de 86 kWh, mais surtout d’un unique moteur de 286 chevaux sur le train arrière. Le fameux APP550 très économe en énergie.

Sa carrosserie épurée lui permet également de se vanter d’un coefficient de traînée (Cx) de 0,23. Avec 709 km d’autonomie en cycle WLTP, l’ID.7 Pro S propose l’une des meilleures autonomies de son segment.

Mais cet exemple démontre que l’autonomie d’une voiture électrique dépend surtout du conducteur et de son style de conduite. Une conduite douce et avec de l’anticipation permet de réduire de manière sensible les consommations.