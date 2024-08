Volkswagen : bonne nouvelle pour le prix du combi électrique ID. Buzz avec cette nouvelle version

Après la version GTX et à empattement long, Volkswagen enrichit encore le catalogue de son combi électrique, l’ID. Buzz, avec deux nouvelles variantes inédites. La première s’offre une plus petite batterie et devient plus abordable, tandis que la seconde se décline avec une transmission intégrale.

Volkswagen ID. Buzz // Source : Volkswagen

Volkswagen fait partie des constructeurs les plus avancés en ce qui concerne la voiture électrique, puisque la firme possède déjà une gamme bien remplie. Et pour cause, les clients ont le choix entre de nombreux modèles, de l’ID.3 à l’ID.7 en passant par les ID.4 et ID.5.

De nouvelles variantes dans la gamme

Sans parler bien évidemment de l’ID. Buzz, un grand van électrique un peu à part dans le catalogue, qui fut officiellement révélé en début d’année 2022. En plus de deux ans, le constructeur a eu largement le temps d’étoffer la gamme, en ajoutant notamment une variante sportive GTX et à empattement long, que nous avons récemment pu essayer.

Mais pas question pour la firme de Wolfsburg de s’arrêter en si bon chemin. Si la version van aménagée n’est pas encore au programme, bien que déjà existante grâce à une entreprise tierce, d’autres déclinaisons arrivent.

Dans son communiqué, le constructeur allemand indique en effet que plusieurs nouvelles variantes font leur arrivée dans le catalogue. Les deux premières portent le nom de Pure et Freestyle, et incarnent désormais l’entrée de gamme, puisqu’elles embarquent une petite batterie de 59 kWh seulement. De quoi offrir une autonomie tournant autour des 330 kilomètres selon le cycle WLTP.

Cette dernière peut se recharger en courant continu à une puissance de 165 kW, mais le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % n’a pas été annoncé. On imagine une petite trentaine de minutes.

Ces deux déclinaisons très proches affichent une puissance de 125 kW, soit environ 170 chevaux, issue d’un seul moteur installé sur l’essieu arrière. La variante Freestyle est alors la plus abordable, puisqu’elle démarre à partir de 49 998 euros en Allemagne. À comparer aux 60 800 euros réclamés outre-Rhin pour les versions supérieures. En France, l’ID. Buzz Pro est vendu à partir de 52 800 euros. On peut donc s’attendre à largement moins de 50 000 euros pour la « petite » batterie.

Cette déclinaison se distingue par des bas de caisse en plastique noir et des jantes de 18 pouces. La finition Pure est quant à elle légèrement au-dessus.

Celle-ci démarre à partir de 54 127 euros et possède globalement le même niveau d’équipement que la version Pro S. Parmi les équipements livrés de série, citons notamment la climatisation automatique, les feux à LED ou encore les tablettes installées sur les sièges pour les passagers de la banquette. Les spécificités techniques sont quant à elles strictement identiques à la déclinaison Freestyle qui joue désormais le rôle d’entrée de gamme pour l’ID. Buzz.

Un Cargo quatre roues motrices

Mais ce n’est pas la seule évolution qui a été apportée à la gamme du van électrique, qui pourrait notamment rivaliser avec le Denza D9 que nous avions essayé en Chine en début d’année. Et pour cause, une autre version vient également tout juste de faire son arrivée dans le catalogue, comme l’annonce Volkswagen. En fait, cette dernière est basée sur la variante Cargo, qui n’est autre que la déclinaison utilitaire du van électrique. Celle-ci est notamment reconnaissable à ses vitres arrière opacifiées.

Initialement uniquement disponible en propulsion, cette version est désormais aussi vendue avec une transmission intégrale 4Motion. Ainsi, l’ensemble développe une puissance totale de 340 chevaux, issus de deux moteurs électriques, soit un sur chaque essieu. La batterie de 79 kWh est ici reconduite, permettant à l’utilitaire de parcourir jusqu’à 432 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Et justement, la recharge s’effectue à une puissance maximale de 185 kW sur une borne rapide en courant continu.

Volkswagen ID. Buzz // Source : Volkswagen

Cette variante est également capable de tracter des charges allant jusqu’à 1 800 kilos, contre 1 200 kilos pour la version à deux roues motrices. Il faudra encore patienter avant de connaître le prix de cette déclinaison, tandis que l’ID. Buzz Cargo démarre à partir de 55 350 euros HT sur le configurateur français. Nul doute que le modèle doté d’une transmission intégrale sera plus cher, alors qu’il sera de toutes façons privé de bonus écologique en raison de son prix.