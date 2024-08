La « van life » en voiture électrique ? C’est déjà possible avec ces Volkswagen ID. Buzz un peu spéciaux

Alors que Volkswagen envisagerait le lancement d’une version aménagée de son ID. Buzz, une entreprise américaine a décidé de se lancer. Le van électrique se décline en plusieurs versions afin de répondre à tous les besoins des baroudeurs en quête de la « van life ».

Crédit : Peace Vans

Cela fait déjà deux ans que le Volkswagen ID. Buzz a vu le jour, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le van électrique a fait des émules. À vrai dire, il aurait même dépassé les attentes de la marque, comme elle l’avait indiqué dans un communiqué.

Une nouvelle version pour les voyages

Depuis, le véhicule a bien évolué et a surtout étoffé sa gamme, avec notamment l’arrivée des versions à empattement long et GTX, que nous avions récemment pu essayer en Allemagne. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur avait également laissé entendre qu’une variante van aménagé serait également envisagée. Pour le moment, nous n’avons cependant encore rien vu arriver, tandis que la firme de Wolfsburg n’a pas donné d’informations à ce sujet.

Qu’à cela ne tienne, certaines entreprises ont décidé de couper l’herbe sous le pied du constructeur, qui décline aussi son ID. Buzz en fourgon pour les entreprises. On pense par exemple à Irmscher, qui avait transformé le véhicule en 2022, soit seulement quelques mois après sa présentation. Mais voilà qu’une autre société a aussi voulu tenter l’aventure. Il s’agit cette fois-ci de Peace Vans, qui présente sur son site sa dernière création en date. Celle-ci se base sur l’ID. Buzz et permet de le décliner en trois façons différentes.

Buzz.Camper // Source : Peace Vans

La première porte le nom de Buzz.Camper et transforme le véhicule en un van aménagé complet, parfait pour partir à l’aventure. Cette variante est particulièrement bien équipée, puisqu’elle se dote notamment d’un espace détente avec un canapé, qui peut se transformer très facilement en lit. Divers placards et rangements ont été installés, de même que tout le nécessaire pour cuisiner. Les usagers peuvent profiter d’une plaque chauffante, d’un évier et d’une réserve d’eau potable.

L’entreprise précise que cette déclinaison nécessite de retirer les sièges arrière du véhicule, mais une solution permettant de les conserver serait actuellement en cours de développement.

Buzz.Box // Crédit : Peace Vans

Une seconde version est aussi proposée par l’entreprise, baptisée Buzz.Box. Cette dernière met quant à elle plutôt l’accent sur la cuisine et est plutôt conçue pour les courts week-end. Elle se dote de tout le nécessaire comme l’évier et la plaque, mais ajoute à celui un réfrigérateur de 35 litres ainsi que plusieurs espaces permettant de couper les aliments et de les préparer.

Cette déclinaison est aussi équipée d’un chargeur pour smartphone à induction ainsi que des haut-parleurs et des éclairages.

Des prix déjà connus

Enfin, la troisième et dernière version se rapproche de la seconde et porte le nom de Buzz.Box.Sleeper. Elle offre alors toutes les fonctionnalités de la Buzz.Box standard, mais avec un lit. Ce dernier est conçu pour deux personnes et prend la place des sièges arrière, qui se replient afin de laisser de la place pour le matelas. Il est également possible d’admirer les étoiles grâce au grand toit panoramique de l’ID. Buzz.

Crédit : Peace Vans

Si le communiqué de l’entreprise ne le précise pas, la mécanique du van électrique n’a à priori pas été modifiée. À vrai dire, il sera possible de choisir la version et la motorisation qui vous convient le plus, et simplement opérer la transformation. Pour mémoire, le Volkswagen ID. Buzz atteint les 340 chevaux dans sa version GTX et se dote d’une batterie de 86 kWh qui lui permet d’afficher une autonomie maximale de 459 kilomètres selon le cycle WLTP.

Pour ceux qui seraient intéressés par cette transformation, il faudra compter pas moins de 7 995 dollars (environ 7 300 euros) pour le Buzz.Box et 10 995 dollars (environ 10 100 euros) pour la version Sleeper. Le prix pour l’ID. Buzz Camper sera quant à lui dévoilé un peu plus tard, d’ici à la fin de l’année. De plus, l’entreprise propose également des véhicules déjà prêts, à vendre directement aux clients.