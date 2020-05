Les applications des constructeurs autos : à quoi servent-elles et où les télécharger ?

Pratiquement tous les constructeurs automobiles proposent aujourd'hui des applications permettant de rester connecter en permanence avec sa voiture. Découvrez quelles sont les plus complètes !

Si vous avez pris possession d’une voiture neuve ou bien très récente il y a peu de temps, votre vendeur vous aura sûrement fait part de l’application mobile disponible avec la voiture. Aujourd’hui, la majeure partie des constructeurs automobiles proposent des applications téléchargeables sur smartphone permettant de contrôler à distance ou de suivre l’entretien de sa voiture.

Son utilisation est plutôt simple dans les faits. Comme n’importe quelle application, il vous suffit de la télécharger au sein de l’App Store ou du Play Store. Une fois installée, l’application vous demandera de vous identifier avec votre adresse mail et votre mot de passe suite à votre inscription. Ensuite, il suffira de connecter votre compte à votre voiture en quelque sorte, en ajoutant le numéro d’identification de votre véhicule (VIN).

Certaines applications ne nécessitent pas de s’inscrire, du moins si vous ne souhaitez pas relier votre application à votre voiture. C’est par exemple le cas de Lamborghini ou encore de Ferrari, qui proposent aux fans de rester connectés à l’actualité de la marque. Celles-ci disposent néanmoins d’autres services, mais cette fois-ci réservés aux clients.

Ces services se ressemblent globalement sur à peu près toutes les applications, tout dépend à vrai dire du niveau de technologie embarqué dans la voiture. Alors quels sont ces services ? Quelles sont les meilleures applications automobile aujourd’hui ? Nous allons passer en revue quelques-unes de ces applications.

Les apps de Peugeot, Renault et Citroën

Du côté des trois constructeurs français, à savoir Peugeot, Renault et Citroën, chacun dispose de sa propre application mobile. Du côté de chez Peugeot, l’application est gratuite et propose, en temps réel, des services personnalisés et synchronisés à votre compte. Vous êtes ainsi connecté avec votre véhicule, vous pouvez accéder à vos données de conduite (consommation, kilométrage moyen…), localiser votre véhicule et être alerté des besoins d’une intervention technique.

Vous pouvez suivre les prochaines échéances et interventions de votre plan d’entretien. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne et obtenir un devis. Et comme vous devez vous en douter, il y a aussi une partie commerciale avec des offres annoncées comme « exclusives » ou encore des propositions d’essai sur de nouveaux modèles. Peugeot et Citroën faisant partie du même groupe, à savoir le groupe PSA, la firme aux Chevrons dispose à peu de choses près des mêmes services que Peugeot pour ses clients.

Chez Renault, l’application est relativement similaire à celle proposée par Peugeot et Citroën. Vous pourrez donc accéder à l’historique d’entretien de votre voiture, planifier vos trajets avec un itinéraire dédié, consulter la notice d’utilisation de votre véhicule, prendre rendez-vous en concession ou bien contacter l’assistance en cas de besoin.

L’application My Renault va même encore un peu plus loin désormais puisqu’une fois connectée aux véhicules équipés du système multimédia Easy Link, vous pourrez envoyer votre destination à votre voiture depuis votre smartphone ou encore la géolocaliser et vous faire guider jusqu’à elle si vous ne vous souvenez plus où vous l’avez garée.

Certains constructeurs proposent des solutions plus avancées, comme c’est le cas par exemple pour les constructeurs allemands. Il s’agit de solutions évidemment corrélées aux technologies embarquées à bord des voitures, une BMW Série 7, par exemple, étant beaucoup plus technologique (et beaucoup plus chère) qu’une Citroën C3 Aircross.

Justement, puisque nous parlons de BMW, passons justement en revue les différents services proposés. Là encore, les applications des marques premium sont aussi similaires, à quelques détails près, tout comme le niveau technologique de leurs voitures d’une manière générale.

L’application BMW Connected offre une interface beaucoup plus soignée par rapport aux applications disponibles chez d’autres constructeurs plus généralistes. Ce n’est pas forcément une vérité générale puisque Hyundai, constructeur généraliste aussi, propose une application très complète qui n’a absolument rien à envier aux marques premium.

Pour en revenir à BMW, celle-ci permet, par exemple, de garder le contrôle sur sa voiture et de la verrouiller ou de la déverrouiller à distance. Vous pouvez également activer l’air conditionné ou bien le chauffage à tout moment et partout, notamment si vous savez que vous devez prendre votre voiture dans cinq minutes et qu’elle a couché dehors toute la nuit en plein hiver. Vous pouvez également planifier votre itinéraire et envoyer des destinations depuis l’application vers le système de navigation du véhicule. Il est également possible de programmer vos trajets et de recevoir des notifications de départ en fonction du trafic.

Tout comme la majorité des applications, l’application BMW permet d’avoir accès à son calendrier pour les entretiens et de prendre rendez-vous en ligne. Les applications sont bien évidemment étendue à partir du moment où vous roulez avec un véhicule électrique, comme c’est le cas chez Audi par exemple, où l’application myAudi permet de planifier, d’enclencher, de suivre ou d’arrêter une recharge à distance.

Zoom sur l’application Tesla

Parmi les quelques applications que nous avons pu tester lors des différents essais automobiles que nous avons pu faire, l’application Tesla nous semble aujourd’hui la plus complète, la plus simple à utiliser et celle dont l’interface est la plus fluide. Nous avons pu notamment l’apprécier durant notre trajet de Paris jusqu’à Lyon en Tesla Model S.

Sur la Tesla Model 3, votre smartphone pourra même vous servir de clé. Quoi qu’il en soit, qu’importe le modèle, les services sont globalement les mêmes. Vous pourrez actionner de nombreux éléments de la voiture, comme allumer les sièges chauffants, la ventilation, programmer une recharge, arrêter une recharge, consulter le niveau de votre batterie en temps réel ou encore ouvrir le coffre à l’avant ou à l’arrière. Sans oublier bien évidemment le verrouillage et le déverrouillage à distance. Plusieurs modes sont également disponibles comme le mode « Voiturier » qui permet, entre autres, de verrouiller la boîte à gants ou encore le coffre avant lorsque vous confiez votre voiture à un voiturier.

L’application Tesla vous permet également de disposer d’un code de parrainage que vous pouvez donner à votre famille ou vos amis et qui vous permet de remporter des récompenses chaque fois que l’un de vos proches utilise votre lien de parrainage lorsqu’ils décident de se tourner vers une Tesla. Plus votre code de parrainage est utilisé, plus vos récompenses s’accumulent dans votre « Boîte aux trésors », c’est ainsi qu’elle est appelée.

Les récompenses peuvent être avantageuses, très avantageuses même puisque vous pouvez gagner, tout comme la personne qui utilise votre lien de parrainage, 1500 kilomètres de Supercharge gratuite. Et chaque parrainage vous donne aussi une chance de gagner un véhicule, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du nouveau Model Y ou encore de la future Tesla Roadster lors de tirages au sort mensuels pour le Model Y ou trimestriels pour le Roadster.