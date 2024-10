Volkswagen frappe fort avec cette nouvelle ID.3 électrique enfin abordable

En France, la Volkswagen ID.3 électrique est désormais disponible sous les 28 000 euros, grâce à une baisse de prix, le bonus écologique et à une remise temporaire de la part du constructeur allemand. Mais attention, il s’agit d’une version particulière, avec la petite batterie et une finition d’entrée de gamme : Pure.

Volkswagen ID.3 Pure

La Volkswagen ID.3 à moins de 30 000 euros est enfin là, quelques semaines après son annonce en Allemagne. Mais attention à bien lire les petites lignes. Il s’agit de la finition Pure, avec la petite batterie de 52 kWh. Ce qui se traduit, dans les faits, par une autonomie théorique de 388 km sur le cycle WLTP.

27 990 euros, avec le bonus

Pour le prix, la voiture est affichée à 34 990 euros sur le configurateur de Volkswagen, contre 37 990 euros il y a encore quelques jours. On a donc le droit à une baisse de prix de 3 000 euros de la part du constructeur allemand. Ce dernier annonce, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, une remise supplémentaire (nommée « avantage client« ) de 3 000 euros. En ajoutant le bonus écologique de 4 000 euros, on tombe au final à 27 990 euros.

Volkswagen ID.3 // Source : Volkswagen

Pour le prix, il faudra faire quelques concessions, ou ajouter des options qui feront grimper la note finale. La finition d’entrée de gamme Pure intègre le moteur de 125 kW (170 ch), la recharge de 7,2 kW en courant alternatif (CA) et 145 kW en courant continu (CC). De quoi passer de 10 à 80 % en 30 minutes environ.

Un équipement un peu léger

On a tout de même le droit à quelques équipements de série, comme l’écran central d’infotainment de 12,9’’ avec fonction App-Connect sans fil, le démarrage sans clé ‘Keyless Go’, le régulateur de vitesse adaptatif et assistance au maintien dans la voie ‘Lane Assist’, radars de stationnement ‘Park Pilot’ à l’avant et à l’arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation routière ‘Sign Assist’ ou encore la commande vocale intuitive ‘Bonjour ID.’.

On recommande d’ajouter au moins la pompe à chaleur, pour réduire la consommation en hiver et pourquoi pas les aides à la conduite si vous faites régulièrement des longs trajets. Avec près de 400 km d’autonomie et une recharge rapide, cette ID.3 peut tout à fait traverser la France, comme nous l’avions prouvé sur un Paris – Marseille.