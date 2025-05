Votre iPhone pourrait bientôt remplacer votre ordinateur

L’iPhone pourrait bientôt être doté d’un véritable mode bureau capable de transformer votre smartphone en station de travail complète.

Source : Unsplash

Vous avez déjà rêvé de transformer votre iPhone en un véritable ordinateur ? Une rumeur, partagé par The Verge, laisse entendre qu’Apple pourrait explorer cette idée avec un mode bureau pour l’iPhone.

Rien d’officiel pour le moment, mais des fuites et des tests en simulateur ont ressurgi.

L’idée vient d’une fuite partagée par Majin Bu, un leaker connu dans l’univers Apple, mais dont les prédictions sont parfois un peu bancales. Selon lui, Apple testerait une version de Stage Manager sur iPhone.

Stage Manager, pour ceux qui ne suivent pas, c’est une fonctionnalité déjà présente sur iPadOS et macOS, qui permet de gérer plusieurs fenêtres d’applications sur un écran, un peu comme sur un ordinateur classique.

On pourrait connecter son iPhone à un écran externe via son port USB-C et afficher une interface avec plusieurs applis ouvertes en même temps.

Une interface dédiée

D’après Majin Bu, ce mode bureau ne serait pas une réplique parfaite d’un ordinateur, mais il permettrait d’étendre l’écran de l’iPhone. Par exemple, vous pourriez l’utiliser pour faire une présentation PowerPoint, éditer une vidéo sur iMovie ou même afficher plusieurs applis côte à côte pour bosser plus efficacement. Mais attention, il y aurait des limites : la définition de l’écran ou le nombre d’applis affichées simultanément pourraient être restreints. Pas de quoi remplacer un MacBook pour l’instant, mais ça pourrait être un sacré coup de pouce pour les utilisateurs mobiles.

Ce n’est pas juste une rumeur isolée. Jeff Benjamin, de 9to5Mac, a partagé une vidéo dans la série iOS Decoded où il montre Stage Manager en action sur un iPhone… enfin, dans un simulateur Xcode, l’outil utilisé par les développeurs pour tester iOS. Selon lui, l’interface prend en charge les écrans externes de manière impressionnante, avec une fluidité qui donne envie. Mais il tempère : Apple n’a peut-être testé ça que pour voir ce que ça donne, sans intention de le déployer pour le grand public. En gros, c’est prometteur, mais rien n’est garanti.

Apple n’est pas le premier, mais…

Si Apple se lance là-dedans, ce ne serait pas une première dans le monde des smartphones. Samsung, par exemple, propose déjà DeX, une fonctionnalité qui transforme certains téléphones Galaxy en une sorte d’ordinateur lorsqu’ils sont connectés à un écran.

D’autres constructeurs ont aussi tenté l’aventure, avec plus ou moins de succès. Mais quand Apple s’attaque à une idée, on sait qu’ils aiment la peaufiner pour qu’elle soit intuitive et fluide. Un mode bureau signé Apple pourrait donc être une expérience à part, surtout avec la puissance des puces Apple Silicon qui équipent les iPhones.

Pour l’instant, les iPhone permettent déjà une connexion à des écrans externes, mais c’est assez limité. Vous pouvez dupliquer l’écran via AirPlay ou par câble, ou diffuser une vidéo sur une télé compatible, mais ça s’arrête là. Pas de multitâche, pas d’interface optimisée pour un grand écran. Un mode bureau avec Stage Manager pourrait donc être très utile, en rendant l’iPhone plus polyvalent. On aime l’idée.